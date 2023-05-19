Từng tuyên bố ngừng sản xuất, Chân Tử Đan bất ngờ 'hồi sinh' dự án phim Diệp Vấn 5

Sao quốc tế 19/05/2023 17:16

Hãng phim Mandarin Motion Pictures bất ngờ thông báo về sự trở lại của series Diệp Vấn tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76.

Vào ngày 19/5, HK01 đưa tin, hãng phim Mandarin Motion Pictures bất ngờ thông báo về sự trở lại của series Diệp Vấn tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 76. Đơn vị sản xuất cho biết đang lên kế hoạch quay phần 5. Chân Tử Đan vẫn là diễn viên, nhà sản xuất chính.

Thông tin này nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ và được thảo luận sôi nổi trên các diễn đàn phim ảnh. Năm 2019, Chân Tử Đan tuyên bố kết thúc series Diệp Vấn ở phần 4. Nhân vật do sao võ thuật thủ vai bị bệnh ung thư và qua đời. Vì vậy, việc Diệp Vấn trở lại gây tò mò về cách xây dựng phần mới. Khán giả dự đoán ê-kíp sẽ cho nam chính tái sinh hoặc kể lại câu chuyện xảy ra trước khi võ sư kinh điển qua đời.

Từng tuyên bố ngừng sản xuất, Chân Tử Đan bất ngờ 'hồi sinh' dự án phim Diệp Vấn 5 - Ảnh 1

Trên On, nói về việc tái sản xuất Diệp Vấn, Hoàng Bách Minh - ông chủ của Mandarin Motion Pictures - cho biết nhiều đối tác nước ngoài đã liên hệ với ông và Chân Tử Đan đề nghị hợp tác. Họ tiếc nuối khi một bộ phim được đánh giá tốt về chất lượng và danh tiếng phải dừng lại. Sau thời gian tính toán, Hoàng Bách Minh và Chân Tử Đan quyết định thực hiện phần mới.

Theo Hoàng Bách Minh, phần mới của Diệp Vấn sẽ không trùng lặp nội dung, phong cách như 4 phần trước đó để mang đến sự mới mẻ cho người xem.

Từng tuyên bố ngừng sản xuất, Chân Tử Đan bất ngờ 'hồi sinh' dự án phim Diệp Vấn 5 - Ảnh 2Từng tuyên bố ngừng sản xuất, Chân Tử Đan bất ngờ 'hồi sinh' dự án phim Diệp Vấn 5 - Ảnh 3

Trong gần 40 năm theo đuổi nghiệp diễn, Chân Tử Đan đã quay tổng cộng 78 bộ phim võ thuật. Trong đó, Diệp Vấn là series mang lại thành công cho tài tử. Do đó, nhiều người đánh giá loạt phim Diệp Vấn là mốc son trong sự nghiệp của Chân Tử Đan. Phần một (2008) từng đoạt Phim hay nhất tại giải Kim Tượng.

Phần ba ra mắt năm 2016 nhận được đánh giá cao từ giới phê bình bởi lối đánh thật, các pha hành động đẹp mắt cũng như cách dẫn truyện, diễn xuất. Loạt phim xoay quanh các sự kiện có thật trong cuộc đời Diệp Vấn - người được mệnh danh Nhất đại tông sư của võ thuật Trung Quốc.

 

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