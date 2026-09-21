Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 21/09/2026 14:22

3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ sẽ gặp nhiều may mắn, gặt hái được nhiều thành công hơn trong công việc trong một khoảng thời gian tương đối, đồng thời họ cũng kiếm được nhiều tiền nhờ một số dự án đầu tư và tài chính. Tuy có thể gặp vài trở ngại trong công việc, chắc chắn bạn có thể dễ dàng giải quyết chúng bằng năng lực cá nhân tuyệt vời và vận may của mình. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ có chuyển biến khả quan. Người độc thân sẽ dễ dàng chinh phục người ấy bằng sự chân thành và kiên trì của mình. Bên cạnh đó, khoảng cách trong cuộc sống vợ chồng cũng nhanh chóng được gỡ bỏ nhờ sự thẳng thắn, bộc trực của cả hai.

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Vận mệnh của người tuổi Mùi đang tốt dần lên từng ngày. Của cải của bạn đồng thời cũng ngày càng giàu có. Khi bước vào nhà với của cải bất ngờ, bạn sẽ thành công trong mọi việc. Ngoài ra, bạn sẽ có thể nhận tin vui, trở nên giàu có và quyền lực, được thăng chức và tăng lương, nhận tiền thưởng.

Ngoài ra, chuyện tình cảm của bản mệnh cũng không có gì phải lo lắng. Vợ chồng hòa thuận, gia trạch ổn định, con cái khỏe mạnh, hiếu thảo. Bạn cũng luôn biết cách điều hòa không khí nên không có khúc mắc nào quá lớn xảy ra giữa các thành viên.

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi thường rất có tinh thần trách nhiệm với gia đình, dù ở đâu cũng sẽ có nhiều người bằng lòng làm bạn với họ, ưa nhìn, tính tình tốt, rất vượng, đào hoa may mắn và rất dễ tính. Trong thời gian tới, tài lộc của bạn sẽ tăng vọt, cuộc sống hạnh phúc và mạnh khỏe, dễ tìm được tình yêu đích thực, cuộc sống hanh thông, sung túc, làm việc gì cũng có trật tự và thăng tiến trong sự nghiệp.

Đường tình cảm cũng may mắn không kém nhờ Thổ sinh Kim. Quan hệ gia đình êm ấm, tốt đẹp, người thân trong nhà luôn đứng sau hỗ trợ bạn hết mình. Người độc thân vui vẻ tham gia các hoạt động giao lưu kết bạn, tiệc tùng, vui chơi, nhờ đó mà có cơ hội tìm thấy được một nửa của mình.

Liên tiếp từ ngày 24/9 đến ngày 30/9, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Hai 21/9/2026, 3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành

3 con giáp kiếm tiền dễ dàng, tài lộc ùa ào ào về nhà, đón những ngày tốt lành.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tử vi hôm nay tu vi ngay mai

TIN MỚI NHẤT

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 50 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 1 giờ 20 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 50 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 2 giờ 20 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 3 giờ 20 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 3 giờ 22 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch