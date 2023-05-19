Phản ứng gây chú ý của Hầu Minh Hạo và Châu Dã khi lần đầu đóng 'cảnh nóng'

Phim Hộ tâm đánh dấu lần đầu hợp tác của Hầu Minh Hạo và Châu Dã.

Phim Hộ tâm đánh dấu lần đầu hợp tác của Hầu Minh Hạo và Châu Dã. Cặp đôi diễn viên dành thời gian dài chuẩn bị cho dự án, trau dồi diễn xuất cũng như tập các thế võ. Tuy nhiên, họ không tránh khỏi cảm giác căng thẳng với những phân đoạn tình tứ, như cảnh hôn nhau hay ôm ấp trên giường. Dù mặc đồ bảo hộ kỹ lưỡng, cả hai loay hoay và bị “khớp” vì chưa có nhiều kinh nghiệm đóng cảnh nóng.

Hộ tâm nhận nhiều sự chú ý ngay từ thời điểm dự án được chuẩn bị lên sóng. Phim được cộng đồng mạng bàn luận, liên tiếp lọt top tìm kiếm Weibo. Ngoài ra, dự án dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình, đạt hơn 3 triệu lượt đặt xem trước trên Youku. Phim đạt 4.6/5 điểm đánh giá trên VieON, 8.3/10 điểm bình chọn trên MyDramaList, 9.7/10 điểm đánh giá trên Rakuten Viki và 9.7/10 điểm trên IMDb. Dù cốt truyện không mới, diễn biến dễ đoán, song phim vẫn nhận được kỳ vọng có thể bứt phá về chất lượng. Các diễn viên trẻ cũng là những “luồng gió mới” với khả năng diễn xuất triển vọng.

Phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Cửu Lộ Phi Hương, Hộ Tâm xoay quanh mối tình nhiều nước mắt nhưng cũng vô cùng lãng mạn của Thiên Diệu (Hầu Minh Hạo đóng) và Nhạn Hồi (Châu Dã đóng). Thiên Diệu bị trưởng môn phái khiến cho hồn lìa khỏi xác, còn Nhạn Hồi bị trục xuất khỏi sư môn dã vì quá phản nghịch thong dong khắp mọi miền. Nhạn Hồi xuất hiện khiến cho Thiên Diệu nhìn thấy hi vọng phá bỏ phong ấn khi nàng mang trong mình long huyết nhờ mang vảy Hộ Tâm của hắn. Vốn muốn sống cuộc đời ung dung tự tại Nhạn Hồi lại bị Thiên Diệu lừa gạt. Xuất phát từ sự lợi dụng có mục tiêu, cả hai trải qua nhiều hỉ nộ ái ố, không những không thể xa nhau, trái lại ngày càng gắn bó, có mối quan hệ không thể cắt đứt, kéo theo đó là những bí ẩn khó hiểu nối đuôi nhau ập đến.

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