Những bất lợi khi phim của Hầu Minh Hạo và Châu Dã khi 'nối sóng' Trường Nguyệt Tẫn Minh

Phim khá may mắn khi được xếp chiếu trước những "bom tấn" chất lượng như: Dữ Phượng Hành (Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân), Hồ yêu Tiểu Hồng Nương (Dương Mịch, Cung Tuấn), Trần Duyên (Angelababy)... Chính vì thế, việc "Hộ Tâm" lên sóng thời điểm này sẽ không gặp nhiều đối thủ mạnh. Phim chỉ cạnh tranh với "Vân Tương truyện" do Trần Hiểu đóng chính.

Theo truyền thông Hoa ngữ, "Hộ Tâm" do Hầu Minh Hạo và Châu Dã đóng chính là tác phẩm dài tập đề tài tiên hiệp thứ 4 được chiếu ở thị trường Hoa ngữ trong năm 2023 sau Trọng Tử, Sao rơi đọng thành đường và Trường Nguyệt Tẫn Minh.

Về nội dung, phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Cửu Lộ Phi Hương. Hộ Tâm kể về thiếu nữ Nhạn Hồi bị trục xuất khỏi môn phái tu tiên do quá phản nghịch. Vốn muốn sống cuộc đời vô ích “nằm chờ sung rụng”, Nhạn Hồi lại bị Thiên Diệu lừa gạt, bất đắc dĩ giúp hắn tìm đủ cơ thể bị phong ấn. Đây là một cốt truyện không quá mới, diễn biến dễ đoán... khiến nhiều cư dân mạng khá bi quan về hướng đi có vẻ không bất ngờ lắm của tác phẩm sau khi lên sóng.

Về cơ bản, phim có nội dung không quá mới. Trước đây, một số phim tiên hiệp khác cũng có cốt truyện na ná. Vậy nên, "Hộ Tâm" vẫn chưa cho thấy sự khác biệt. Hơn nữa, phim do Hầu Minh Hạo và Châu Dã đóng chính khó thu hút về mặt truyền thông.

Bởi cả hai đều chưa gây được ấn tượng mạnh mẽ trong làng giải trí Hoa ngữ. Thiếu ưu thế tuyệt đối về diễn viên chính, hi vọng duy nhất dành cho "Hộ Tâm" chính ở việc đầu tư nghiêm túc và không dính ồn ào trước khi lên sóng. Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia đánh giá, "Hộ Tâm" khó bạo do thiếu đi những yếu tố tạo nên cơn sốt truyền thông sắp tới.

Theo tiểu thuyết gốc, Thiên Diệu vốn là một Yêu Long ngàn năm. Chàng tu luyện ngàn năm vốn dĩ đã có thể phi thăng nhưng lại bị người mình yêu phanh thây hủy cốt, đem mỗi phần cơ thể đi trấn yểm ở một nơi khác nhau. Nhưng Thiên Diệu nhanh trí ném nội đan và vảy hộ tâm của mình ra ngoài kết giới, không để chúng rơi vào tay Tố Ảnh. Những thứ này rơi xuống trần gian đã vô tình cứu sống một cô bé mắc bệnh tim tên Nhạn Hồi, giúp cô bé nhìn thấy yêu ma và sở hữu tu vi hơn người.

Sau cô bé trở thành đồ đệ của Lăng Tiêu chân nhân, theo ngài học tu tiên trên núi Thần Tinh. Nhưng 20 năm sau, vì mắc lỗi lầm nghiêm trọng nên Nhạn Hồi bị trục xuất khỏi núi, trở thành kẻ nghèo rớt mồng tơi. Trong một lần chạm trán xà yêu còn bị mất hết linh lực. Nàng bị ép lấy một tên ngốc, nói là ngốc nhưng hắn rất đẹp trai với đôi mắt sáng nhiều ẩn tình. Nhạn Hồi không biết rằng mình đã bị tên ngốc này lừa gạt, dẫn dụ nàng đi tìm lại các bộ phận bị trấn yểm giúp hắn. Hai kẻ hoạn nạn cùng nhau kề vai sát cánh, chống lại yêu ma quỷ quái. Rồi một ngày Nhạn Hồi nhận ra tên ngốc này chính là Yêu Long ngàn năm trong truyền thuyết, mà bản thân nàng không thể sống sót nếu thiếu chiếc vảy hộ tâm của hắn.