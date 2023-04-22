Đếm Ngược Để Nói Yêu Em của Trần Phi Vũ và Châu Dã vướng 'liên hoàn xui', vừa phủ nhận 'đạo nhái', nay lại nhận 'gạch đá' dư luận vì một điều?

Sau màn phủ nhận không đạo nhái dự án If Only, mới đây, dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em đã có buổi quảng bá bộ phim để chuẩn bị ra rạp vào ngày 28/4 tới. Theo đó, dàn cast chính Trần Phi Vũ , Châu Dã , Triệu Tiểu Đường, Tôn Thiên Vũ tới trụ sở Sina quảng bá cho bộ phim này.

Đây là một trong những lần hiếm hoi Trần Phi Vũ lộ diện sau lùm xùm giường chiếu hồi cuối tháng 2. Tuy nhiên, theo nhiều đánh giá của netizen các diễn viên xuất hiện trong buổi quảng bá này đều có biểu cảm căng thẳng và không mấy vui vẻ trong sự kiện này.

Được biết, dự án đã nhiều lần bị hoãn chiếu vì những lý do không đáng có. Đặc biệt là scandal giường chiếu của Trần Phi Vũ và hot girl mạng Diệc Lâm từng gây chấn động mạng xã hội châu Á. Không những thế cận kề ngày lên sóng dự án còn vướng lùm xùm đạo nhái. Tổng hợp những lý do trên, có thể thấy sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến doanh thu sắp tới cũng như danh tiếng của các diễn viên trong phim. Trong khi đó, những diễn viên trong dự án này đều là những diễn viên trẻ đang trong quá trình tạo dựng tên tuổi nên nên họ có vẻ không mấy mặn mà đối với dự án này là lẽ đương nhiên.

Bên cạnh đó, không ít khán giả lên tiếng chỉ trích đoàn phim cố tình tạo nhiệt, thu hút khán giả đi xem phim coi có đạo hay không. Theo đó, cách đây ít ngày, công ty Nhất Nghiệp Ảnh Thức đã đăng tải bài viết cho biết bộ phim Đếm Ngược Để Nói Yêu Em có nội dung, nhân vật, bối cảnh, các mối quan hệ trong phim giống hệt với phim If Only.

Bên cạnh đó, phía nhà làm phim Mỹ đã gửi văn bản tố tụng cho phía tòa án đồng thời yêu cầu Vạn Đạt Ảnh Nghiệp dừng ngay mọi hoạt động phát hành, quảng bá Đếm Ngược Để Nói Yêu Em dưới mọi hình thức.

Trước lùm xùm kể trên, đoàn phim điện ảnh Đếm Ngược Nói Yêu Em đã đăng bài phản hồi về vụ việc bị tố đạo nhái. Theo đó, đoàn phim phủ nhận chỉ trích đạo nhái và cho biết thiết lập nhân vật và nội dung câu chuyện đều là kịch bản gốc.

Dù chưa biết thực hư ra sao, tuy nhiên, việc dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em vướng quá nhiều lùm xùm trước thềm lên sóng khiến khán giả vô cùng khó chịu và cân nhắc lựa chọn xem phim.