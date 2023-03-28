Sau scandal 'tình ái' Trần Phi Vũ, Đếm Ngược Để Nói Yêu Em làm một việc trước thềm công chiếu?

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin dự án Đếm Ngược Để Nói Yêu Em do Trần Phi Vũ và Châu Dã tung poster chính thức của nhân vật và trailer trước thềm công chiếu trên màn ảnh rộng vào 28/4 tới.

Những ngày qua dự án điện ảnh Đếm Ngược Để Nói Yêu Em nhận được sự quan tâm lớn của khán giả. Được biết, dự án chuẩn bị lên sóng vào dịp Valentine nhưng phải hoãn lại và dời lịch chiếu vì lùm xùm scandal ‘giường chiếu’ của Trần Phi Vũ .

Qua những hình ảnh trên có thể thấy ngoại hình tuấn nam mỹ nữ - xứng lứa vừa đôi của Châu Dã và Trần Phi Vũ khiến nhiều người xuýt xoa khen ngợi. Tuy diễn xuất của cả hai vốn không quá xuất sắc, nhưng khán giả vẫn mong chờ phản ứng hóa học giữa họ sẽ đủ bùng nổ để thu hút người xem.

Có thể thấy lùm xùm vừa rồi không ảnh hưởng quá nghiêm trọng đến Trần Phi Vũ. Tuy đã gây mất thiện cảm với một bộ phận khán giả nhưng nhìn chung, tài nguyên của nam diễn viên có lẽ không hề hấn gì, vẫn có thể quay trở lại showbiz hoạt động. Tuy nhiên, việc được khán giả đón nhận hay không thì vẫn phải chờ dự án lên sóng.

Đếm Ngược Để Nói Yêu Em là dự án điện ảnh được làm lại từ phim My Tomorrow, Your Yesterday ra mắt năm 2016 của Nhật Bản. Nội dung tác phẩm này chủ yếu xoay quanh câu chuyện tình yêu của cặp đôi Cốc Vũ Hiền (Trần Phi Vũ) và Hàn Thư Nghiên (Châu Dã).

Cả hai từng yêu nhau, từng chia xa rồi lại có cơ hội gặp lại sau nhiều năm để viết tiếp chuyện tình còn dang dở. Thế nhưng một tai nạn bất ngờ đã xảy ra, phá vỡ khoảng thời gian ngọt ngào ngắn ngủi. Và những kỉ niệm tuổi thơ chính là “bảo pháp” duy nhất giúp cặp đôi viết lại số mệnh của mình.