Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin hai diễn viên Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bất ngờ cùng nhau nhận tin vui khiến fan couple phấn khích.

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi là cặp đôi của màn ảnh Hoa ngữ đang được khán giả tích cực "đẩy thuyền" sau diễn xuất bùng nổ trong bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa. Chính vì thế, nhất cử nhất động của cặp đôi đều bị cư dân mạng chú ý.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một tin mừng dành cho hai diễn viên Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Theo đó, cặp đôi chính thức cùng nhận được danh hiệu "Diễn Viên Đột Phá Của Năm" tại Đêm Hội Đạo Diễn Phim Truyền Hình Tân Hiệu Giác.

Nhiều khán giả vô cùng phấn khích trước thông tin này và bày tỏ sự chúc mừng dành cho Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Đặc biệt các fan couple hy vọng sớm được thấy được cặp đôi ‘tái hợp’ chung khung hình trong lễ trao giải thưởng.

Được biết, kể từ sau thành công của bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, không ít fan couple đều mong chờ màn tái hợp của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong dự án mới. Gần đây, có thông tin cả hai sẽ tái hợp trong dự án Kết Hôn Thôi Mà, nội dung phim với motif cưới trước, yêu sau. Tuy nhiên, tin đồn trên bị bác bỏ vì cả hai đều đang bận những dự án phim riêng.

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những thông tin mới nhất liên quan đến Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong thời gian tới.

Trần Phi Vũ sắp trở thành 'anh trai' Triệu Lộ Tư trong Khó Dỗ Dành, dân tình ủng hộ quyết liệt vì lý do này? Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin dự án Khó Dỗ Dành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ đã tiết lộ thông tin về nam chính. Theo đó, Trần Phi Vũ sẽ đảm nhận vai Tang Diên trong dự án này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tran-phi-vu-va-truong-tinh-nghi-bat-ngo-cung-nhau-nhan-tin-vui-khien-fan-couple-phan-khich-555004.html