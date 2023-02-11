Dù đang chờ lịch lên sóng nhưng dự án Vụng Trộm Không Thể Giấu do Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn đóng chính vẫn giữ nhiệt quan tâm của khán giả. Được biết, trong dự án này, Triệu Lộ Tư thủ vai Tang Trĩ và có anh trai là Tang Diên do Mã Bá Khiên thủ vai. Tuy nhiên, phần đông khán giả đều không hài lòng về Mã Bá Khiên vì không phù hợp với mô tả về nhân vật Tang Diên trong nguyên tác.

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung lan truyền thông tin dự án Khó Dỗ Dành được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Trúc Dĩ đã tiết lộ thông tin về nam chính. Theo đó, Trần Phi Vũ sẽ đảm nhận vai Tang Diên trong dự án này.

Thông tin trên nhận nhiều sự phản hồi tích cực của khán giả. Được biết, theo mô tả nhân vật thì Tang Diên như một nam thần cực kỳ đẹp trai, tóc đen mày rậm, khi cười lộ ra má lúm đồng tiền bên phải, rất thích mặc quần áo tối màu đơn giản. Không những thế, anh chàng có bề ngoài cao ngạo lạnh lùng hơi có vẻ lười biếng chẳng quan tâm đến chuyện gì thế nhưng thực ra đối với người mình thích thì lại vô cùng dịu dàng quan tâm tỉ mỉ dốc hết lòng mình. Anh chàng có xuất thân gia cảnh tốt, học chuyên ngành IT, nghề tay trái là mở quán bar cùng với bạn bè. Với ngoại hình cao ráo, điển trai có phần hơi lạnh lùng thì Trần Phi Vũ hoàn toàn phù hợp với nhân vật Tang Diên như nguyên tác.

Khó Dỗ Dành kể về mối tình thanh mai trúc mã của Tang Diên và Ôn Dĩ Phàm. Trước đó có thông tin nữ chính sẽ do Vương Sở Nhiên đảm nhận. Nhân vật Ôn Dĩ Phàm là một cô gái xinh đẹp có quá khứ bị kiểm soát và chịu nhiều ấm ức. Còn Tang Diên là một chàng trai lạnh lùng với tất cả mọi người nhưng dành sự quan tâm, ấm áp dành cho nữ chính.

Vì ám ảnh quá khứ mà Dĩ Phàm tự ti khi đối diện với tình cảm mà mình dành cho Tang Diên để rồi bỏ lỡ nhau. Nhưng sau này, khi cả hai vô tình gặp lại nhau, bản thân Dĩ Phàm lúc này cũng đã trở nên dũng cảm hơn, cô quyết định gạt bỏ đi tất cả và làm theo trái tim mình mách bảo.