Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ

Sao quốc tế 29/01/2023 15:01

Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ấn tượng của Trần Phi Vũ trên ảnh bìa của tạp chí Cosmopolitan số tháng 2.

Vốn được mệnh danh là ‘thái tử Cbiz’ vì là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và diễn viên Trần Hồng, Trần Phi Vũ bước chân vào nghệ thuật khá dễ dàng. Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cái tên Trần Phi Vũ đã chứng minh được năng lực tự thân của mình với diễn xuất ấn tượng, chiếm trọn cảm tình công chúng.

Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 1

Ngay khi mới 16 tuổi, Trần Phi Vũ còn trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Dior. Sau đó, anh liên tục được mời lên trang bia của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ấn tượng của Trần Phi Vũ trên ảnh bìa của tạp chí Cosmopolitan số tháng 2. Trong trang phục của hai thương hiệu thời trang Dior, Guerlain, Trần Phi Vũ xuất hiện khá ấn tượng trong trang phục mùa đông và mùa xuân. Một bên với sắc xanh trầm ấm, một bên vàng nhẹ như ánh nắng của mùa xuân.

Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 2Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 3Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 4Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 5Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 6Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 7Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 8Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 9Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 10Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 11Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 12Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 13

Được biết, Trần Phi Vũ đã từng làm đại diện ảnh bìa cho Harper’s Bazaar, hiện tại đại diện cho Cosmopolitan. Như vậy chỉ còn xuất hiện trên 3 tạp chí Vogue, Elle, Marie Claire, Trần Phi Vũ sẽ chính thức mở khóa toàn bộ ảnh bìa cho ngũ đại tạp chí nữ.

Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ - Ảnh 14

Hiện tại, có thông tin Trần Phi Vũ chuẩn bị gia nhập đoàn phim Hắc Liên Hoa Công Lược. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những dự án tiếp theo của anh chàng trong thời gian tới.

Fan hâm mộ bức xúc khi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bị đoàn phim Kết Hôn Thôi Mà lợi dụng

Fan hâm mộ bức xúc khi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi bị đoàn phim Kết Hôn Thôi Mà lợi dụng

Một blogger xứ Trung đã tung bài viết cho rằng tin đồn Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tái hợp chỉ là chiêu trò của đoàn phim Kết Hôn Thôi Mà.

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