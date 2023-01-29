Trần Phi Vũ đẹp mãn nhãn trên trang bìa Cosmopolitan số tháng 2, chính thức mở khóa thêm một bìa tạp chí ngũ đại nữ

Vốn được mệnh danh là ‘thái tử Cbiz’ vì là con trai của đạo diễn Trần Khải Ca và diễn viên Trần Hồng, Trần Phi Vũ bước chân vào nghệ thuật khá dễ dàng. Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cái tên Trần Phi Vũ đã chứng minh được năng lực tự thân của mình với diễn xuất ấn tượng, chiếm trọn cảm tình công chúng.

Ngay khi mới 16 tuổi, Trần Phi Vũ còn trở thành đại sứ thương hiệu thời trang Dior. Sau đó, anh liên tục được mời lên trang bia của nhiều tạp chí lớn ở Trung Quốc. Mới đây, mạng xã hội lan truyền loạt ảnh ấn tượng của Trần Phi Vũ trên ảnh bìa của tạp chí Cosmopolitan số tháng 2. Trong trang phục của hai thương hiệu thời trang Dior, Guerlain, Trần Phi Vũ xuất hiện khá ấn tượng trong trang phục mùa đông và mùa xuân. Một bên với sắc xanh trầm ấm, một bên vàng nhẹ như ánh nắng của mùa xuân.

Được biết, Trần Phi Vũ đã từng làm đại diện ảnh bìa cho Harper’s Bazaar, hiện tại đại diện cho Cosmopolitan. Như vậy chỉ còn xuất hiện trên 3 tạp chí Vogue, Elle, Marie Claire, Trần Phi Vũ sẽ chính thức mở khóa toàn bộ ảnh bìa cho ngũ đại tạp chí nữ.

Hiện tại, có thông tin Trần Phi Vũ chuẩn bị gia nhập đoàn phim Hắc Liên Hoa Công Lược. Các khán giả tiếp tục hóng chờ những dự án tiếp theo của anh chàng trong thời gian tới.