Trần Phi Vũ tiết lộ từng lấy tiền đạo cụ phim mua hoa tặng Trương Tịnh Nghi khiến dân tình bấn loạn

Sao quốc tế 31/12/2022 11:03

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một câu chuyện thú vị về bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do nam chính Trần Phi Vũ tiết lộ.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã khuấy đảo màn ảnh Hoa Ngữ vào dịp cuối năm nay. Nhờ thành công của bộ phim mà tên tuổi của cặp đôi chính chiếm trọn cảm tình của công chúng. Mặc dù phim kết thúc đã lâu nhưng những câu chuyện hậu trường phim luôn được khán giả đặc biệt quan tâm.

Trần Phi Vũ tiết lộ từng lấy tiền đạo cụ phim mua hoa tặng Trương Tịnh Nghi khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một câu chuyện thú vị về bộ phim do nam chính Trần Phi Vũ tiết lộ. Theo đó, trong buổi reaction bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, đến đoạn Lý Tuân và Chu Vận cùng nhau đi dạo phố đón năm mới, Lý Tuân đã không tiếc tiền mua bó hoa mắc tiền tặng bạn gái. Nhiều khán giả khi xem cảnh này chỉ nghĩ đoàn phim dựng bối cảnh giả. Tuy nhiên, theo Trần Phi Vũ tiết lộ, đoàn phim đã đưa người bán hoa thật. Lúc quay cảnh này, trong ví Trần Phi Vũ có tiền thật và anh chàng đã ‘thiệt tình’ trả hẳn 400 tệ cho bà chủ bán hoa. Sau khi kết thúc cảnh quay, lão sư tổ đạo cụ đã kêu anh chàng trả lại tiền đạo cụ trong ví. Lúc này anh chàng mới ngớ người ra vì mình đã lấy tiền đạo cụ trả cho bà chủ bán hoa mất rồi.

Trần Phi Vũ tiết lộ từng lấy tiền đạo cụ phim mua hoa tặng Trương Tịnh Nghi khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 2

Nhiều khán giả sau khi nghe chia sẻ này không khỏi dở khóc dở cười vì sự ‘vô tri’ đến dễ thương của Trần Phi Vũ, chính nhờ sự ‘hào phóng’ này mà mới chinh phục được trái tim Trương Tịnh Nghi. Một số khán giả trêu đùa còn bày tỏ sự thương cảm dành cho lão sư tổ đạo cụ vì bị mất tiền oan uổng. Tuy nhiên, khán giả vẫn dành sự khen ngợi cho đoàn làm phim vì sự chân thật khi đưa người bán hoa thật vào cảnh quay thay vì diễn viên quần chúng.

Trần Phi Vũ tiết lộ từng lấy tiền đạo cụ phim mua hoa tặng Trương Tịnh Nghi khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 3

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.

Trần Phi Vũ tiết lộ từng lấy tiền đạo cụ phim mua hoa tặng Trương Tịnh Nghi khiến dân tình bấn loạn - Ảnh 4

Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Kết thúc đã lâu, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vẫn có điểm douban tăng mạnh, lượt xem trên douyin với con số cao ấn tượng

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin về loạt thành tích mới của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa dù bộ phim kết thúc đã lâu.

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