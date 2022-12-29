Kết thúc đã lâu, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vẫn có điểm douban tăng mạnh, lượt xem trên douyin với con số cao ấn tượng

Sao quốc tế 29/12/2022 14:42

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin về loạt thành tích mới của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa dù bộ phim kết thúc đã lâu.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã thực sự thành công vào dịp cuối năm nay. Nhờ vào cốt truyện hấp dẫn cùng diễn xuất ăn ý ngọt ngào của cặp đôi chính đã giúp bộ phim nhận được nhiều tín hiệu tốt của khán giả. Không những thế, sau khi dự án kết thúc đã đạt nhiều thành tích vượt xa mong đợi.

Kết thúc đã lâu, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vẫn có điểm douban tăng mạnh, lượt xem trên douyin với con số cao ấn tượng - Ảnh 1

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin điểm douban của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã tăng lên 7.5 điểm với hơn 168 ngàn lượt bình chọn. Trước đó, khi bộ phim vừa lên sóng đã có thành tích ấn tượng với 7.2 điểm và vừa kết thúc đã chính thức chạm mốc 7.3 điểm.

Kết thúc đã lâu, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vẫn có điểm douban tăng mạnh, lượt xem trên douyin với con số cao ấn tượng - Ảnh 2

Niềm vui dồn dập, khi bộ phim tiếp tục nhận được tin vui vì có lượt xem trên douyin vượt 10 tỷ lượt. Đây chính là thành tích khá tốt khi bộ phim không có ngôi sao nổi trội nào. Chính những thành công này đã giúp cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được sự công nhận của khán giả, gia tăng lượt fan và tăng nhiệt mong đợi của khán giả ở những dự án mới.

Kết thúc đã lâu, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vẫn có điểm douban tăng mạnh, lượt xem trên douyin với con số cao ấn tượng - Ảnh 3

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.

Kết thúc đã lâu, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vẫn có điểm douban tăng mạnh, lượt xem trên douyin với con số cao ấn tượng - Ảnh 4

Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chính thức nhận 'liên hoàn' thành tích khủng vào dịp cuối năm

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chính thức nhận 'liên hoàn' thành tích khủng vào dịp cuối năm

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức nhận loạt thành tích khủng.

Xem thêm
Từ khóa:   Trần Phi Vũ Trương Tịnh Nghi Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa sao hoa ngữ cbiz

TIN LIÊN QUAN

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chính thức nhận 'liên hoàn' thành tích khủng vào dịp cuối năm

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi chính thức nhận 'liên hoàn' thành tích khủng vào dịp cuối năm

Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi?

Một hành động chứng minh đoàn phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cũng cố tình 'đẩy thuyền' Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi?

Trương Tịnh Nghi khiến công chúng 'hết hồn' trước tạo hình trái ngược với hình ảnh 'công chúa' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Trương Tịnh Nghi khiến công chúng 'hết hồn' trước tạo hình trái ngược với hình ảnh 'công chúa' trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi 'tái hợp' hát song ca nhạc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cực ngọt ngào, dân tình nhiệt liệt đẩy thuyền

Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi 'tái hợp' hát song ca nhạc phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa cực ngọt ngào, dân tình nhiệt liệt đẩy thuyền

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vừa khép lại, phim mới của Trần Phi Vũ 'âm thầm' khai máy khiến netizen không khỏi mừng rỡ

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vừa khép lại, phim mới của Trần Phi Vũ 'âm thầm' khai máy khiến netizen không khỏi mừng rỡ

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Ảnh hậu trường Hoàng Cảnh Du cầm ô che mưa cho Trương Tịnh Nghi lãng mạn là thế nhưng lại bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do?

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Ảnh hậu trường Hoàng Cảnh Du cầm ô che mưa cho Trương Tịnh Nghi lãng mạn là thế nhưng lại bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do?

TIN MỚI NHẤT

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Tâm sự 21 phút trước
Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Chỉ vì 500 nghìn vợ tiếc với bố đẻ, tôi đã không kiềm chế được mà vung tay đánh cô ấy

Tâm sự 1 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Sự thật đằng sau màn từ hôn vội vã của người phụ nữ sắp bước vào cuộc hôn nhân thứ hai

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Bắt sống trăn khổng lồ dài 4 mét bò ngoài sân trường khiến học sinh một phen hoảng hốt

Video 2 giờ 21 phút trước
Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Đúng 9h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp sẽ 'thay da đổi thịt', tiền tài đếm không xuể, nhanh chóng vươn lên thành đại gia

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Sự thật đằng sau quyết định ở lại chịu đựng của người vợ sau lời xua đuổi phũ phàng

Tâm sự 2 giờ 51 phút trước
Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Ngư dân bất ngờ bị bạch tuộc tấn công trên biển và cái kết

Video 3 giờ 21 phút trước
Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Qua đêm nay, Thần Phật phù hộ lại có quý nhân giúp sức, thỉnh tài rước lộc về nhà, cả tiền và tình đều song hành viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 21 phút trước
Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Sự thật đằng sau đồng tiền lẻ trao đi và cuộc gặp gỡ không ngờ trên vỉa hè

Tâm sự gia đình 3 giờ 36 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, Thần Tài giữ cửa, 3 con giáp sự nghiệp vượng phát, tiền đổ 'ào ào' như mưa, đi đâu cũng gặp quý nhân

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng 7h sáng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Chung Lệ Đề tình tứ, trao nụ hôn ngọt ngào cho chồng kém 11 tuổi

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Ngụy Đại Huân được kỳ vọng tạo bước tiến mới, cạnh tranh cùng Tỉnh Bách Nhiên

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Một quả táo khiến sự nghiệp của mỹ nhân Lý Mộng chao đảo

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Phạm Băng Băng vướng tranh chấp gần 250 tỷ đồng từ dự án 'Thắng thiên hạ'

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Thành Long đã tạo dấu ấn riêng thế nào giữa thời đại của Lý Tiểu Long?

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng

Lưu Văn hứng chỉ trích khi Tỉnh Bách Nhiên bất ngờ nổi tiếng nhờ Đầu xuân tươi sáng