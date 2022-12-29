Kết thúc đã lâu, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi vẫn có điểm douban tăng mạnh, lượt xem trên douyin với con số cao ấn tượng

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã thực sự thành công vào dịp cuối năm nay. Nhờ vào cốt truyện hấp dẫn cùng diễn xuất ăn ý ngọt ngào của cặp đôi chính đã giúp bộ phim nhận được nhiều tín hiệu tốt của khán giả. Không những thế, sau khi dự án kết thúc đã đạt nhiều thành tích vượt xa mong đợi.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền thông tin điểm douban của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã tăng lên 7.5 điểm với hơn 168 ngàn lượt bình chọn. Trước đó, khi bộ phim vừa lên sóng đã có thành tích ấn tượng với 7.2 điểm và vừa kết thúc đã chính thức chạm mốc 7.3 điểm.

Niềm vui dồn dập, khi bộ phim tiếp tục nhận được tin vui vì có lượt xem trên douyin vượt 10 tỷ lượt. Đây chính là thành tích khá tốt khi bộ phim không có ngôi sao nổi trội nào. Chính những thành công này đã giúp cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được sự công nhận của khán giả, gia tăng lượt fan và tăng nhiệt mong đợi của khán giả ở những dự án mới.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.

Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.