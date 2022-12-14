Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Ảnh hậu trường Hoàng Cảnh Du cầm ô che mưa cho Trương Tịnh Nghi lãng mạn là thế nhưng lại bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do?

Sao quốc tế 14/12/2022 11:05

Mới đây, cư dân mạng đang chuyền tay nhau khoảnh khắc Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi cầm ô đi dưới mưa trong Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa. Tuy nhiên, cảnh này được đặt lên bàn cân so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, ‘công chúa’ Trương Tịnh Nghi đã bắt đầu vào phim trường của dự án mới Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa đóng chính cùng Hoàng Cảnh Du. Chính vì thế, những hình ảnh hậu trường của dự án này luôn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Ảnh hậu trường Hoàng Cảnh Du cầm ô che mưa cho Trương Tịnh Nghi lãng mạn là thế nhưng lại bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do? - Ảnh 1
Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa do Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du đóng chính - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng đang chuyền tay nhau khoảnh khắc hậu trường của bộ phim Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa. Theo đó, trong loạt ảnh, Trương Tịnh Nghi và Hoàng Cảnh Du gây chú ý khi cả hai cùng nhau đi dưới mưa, nam chính cầm ô che cho cả hai khiến bầu không khí vô cùng ngọt ngào.

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Ảnh hậu trường Hoàng Cảnh Du cầm ô che mưa cho Trương Tịnh Nghi lãng mạn là thế nhưng lại bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do? - Ảnh 2

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Ảnh hậu trường Hoàng Cảnh Du cầm ô che mưa cho Trương Tịnh Nghi lãng mạn là thế nhưng lại bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do? - Ảnh 3Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Ảnh hậu trường Hoàng Cảnh Du cầm ô che mưa cho Trương Tịnh Nghi lãng mạn là thế nhưng lại bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do? - Ảnh 4

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Ảnh hậu trường Hoàng Cảnh Du cầm ô che mưa cho Trương Tịnh Nghi lãng mạn là thế nhưng lại bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do? - Ảnh 5

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Ảnh hậu trường Hoàng Cảnh Du cầm ô che mưa cho Trương Tịnh Nghi lãng mạn là thế nhưng lại bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do? - Ảnh 6

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Ảnh hậu trường Hoàng Cảnh Du cầm ô che mưa cho Trương Tịnh Nghi lãng mạn là thế nhưng lại bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do? - Ảnh 7
Cảnh che ô lãng mạn của Hoàng Cảnh Du và Trương Tịnh Nghi trong hậu trường phim - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả vô cùng thích thú với loạt ảnh này vì trông cặp đôi ngập tràn chemistry trong không gian lãng mạn, ngôn tình. Tuy nhiên, trong một ảnh leak hậu trường khác, dân tình phát hiện tư thế cầm ô của Hoàng Cảnh Du lại nghiêng hết về phía mình, lãng mạn chưa thấy nhưng đã thấy nữ chính ướt nhẹp. Nhiều khán giả còn đặt lên bàn cân so sánh với tư thế cầm ô của Trần Phi Vũ dành cho Trương Tịnh Nghi trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, khi phần ô gần như nghiêng về phía nữ chính. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng chỉ cần nhìn tư thế cầm ô là biết nam chính có ga lăng hay không.

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Ảnh hậu trường Hoàng Cảnh Du cầm ô che mưa cho Trương Tịnh Nghi lãng mạn là thế nhưng lại bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do? - Ảnh 8
Tư thế cầm ô của Hoàng Cảnh Du và Trần Phi Vũ dành cho Trương Tịnh Nghi bị đặt lên bàn cân so sánh - Ảnh: Internet

Được biết, Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhĩ Đông Thố Tử. Nội dung xoay quanh Nam Sơ (Trương Tịnh Nghi) với tư cách là diễn viên chính của bộ phim Tấn Công Bạn Trai Cũ sắp được phát sóng. Một ngày nọ, cô tham gia một mini game trong chương trình tuyên truyền phim và bị thua, nội dung phạt là phải gọi điện cho bạn trai cũ, vì thế cô đã gọi cho Lâm Lục Kiêu (Hoàng Cảnh Du).

Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa: Ảnh hậu trường Hoàng Cảnh Du cầm ô che mưa cho Trương Tịnh Nghi lãng mạn là thế nhưng lại bị đem ra so sánh với Trần Phi Vũ trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vì một lý do? - Ảnh 9
Anh Bước Ra Từ Trong Ánh Lửa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Nhĩ Đông Thố Tử - Ảnh: Internet

Năm Nam Sơ mười sáu tuổi, Lâm Lục Kiêu đã cứu cô ra khỏi đám cháy, từ đó hình ảnh anh mặc bộ đồ lính cứu hỏa bước ra từ trong ánh lửa cứ thế khắc sâu vào trong lòng cô. Nhiều năm sau gặp lại, anh giống như một thỏi nam châm, lúc nào cũng hấp dẫn cô, lực hút lớn đến mức cô khó lòng kháng cự mà quyết tâm theo đuổi anh.

 

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