Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, 'công chúa' Trương Tịnh Nghi tái hợp với một đàn chị và được chăm sóc ân cần, netizen cảm thương 'quốc vương' Trần Phi Vũ bị cho ra rìa

Sao quốc tế 09/12/2022 16:17

Vừa tái hợp trong dự án mới sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Trương Tịnh Nghi được đàn chị chăm sóc ân cần trong hậu trường phim.

Sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã đưa tên tuổi của dàn cast chính lên tầm cao mới. Bên cạnh những dự án mới của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi được công chúng quan tâm thì dàn cast phụ cũng được khán giả quan tâm không kém.

Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, 'công chúa' Trương Tịnh Nghi tái hợp với một đàn chị và được chăm sóc ân cần, netizen cảm thương 'quốc vương' Trần Phi Vũ bị cho ra rìa - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa thành công đã đưa tên tuổi của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lên tầm cao mới - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hội ngộ của cặp bạn thân Chu Vận – Nhậm Địch (Trương Tịnh Nghi – Tăng Khả Ny). Theo đó, sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, 2 cô nàng có màn hội ngộ trong dự án mới do Trương Tịnh Nghi đóng chính là Anh Ấy Bước Ra Từ Lửa.

Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, 'công chúa' Trương Tịnh Nghi tái hợp với một đàn chị và được chăm sóc ân cần, netizen cảm thương 'quốc vương' Trần Phi Vũ bị cho ra rìa - Ảnh 2

Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Chu Vận và bạn thân Nhậm Địch hội ngộ trong Anh Ấy Bước Ra Từ Lửa - Ảnh: Internet

Điều công chúng đặc biệt quan tâm là những khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của hai cô gái khi quan tâm nhau. Vốn dĩ, Tăng Khả Ny lớn hơn Trương Tịnh Nghi 6 tuổi nên luôn dành sự ân cần và chăm sóc đàn em chu đáo. Nhiều khán giả còn trêu đùa rằng, ‘công chúa’ Trương Tịnh Nghi có ‘vệ sĩ’ mới chất lượng nên ‘quốc vương’ Trần Phi Vũ bị cho ra rìa.

Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, 'công chúa' Trương Tịnh Nghi tái hợp với một đàn chị và được chăm sóc ân cần, netizen cảm thương 'quốc vương' Trần Phi Vũ bị cho ra rìa - Ảnh 3
Tăng Khả Ny chăm sóc Trương Tịnh Nghi tận tình khiến nhiều khán giả trêu đùa 'thủ khoa Lý' Trần Phi Vũ bị cho ra rìa - Ảnh: Internet

Trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Tăng Khả Ny vào vai Nhậm Địch, có tính tình phóng khoáng, tốt bụng. Cô nàng là bạn thân lẫn quân sư tình yêu cho cả hai người Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi). Vốn học ngành công nghệ thông tin cùng lớp với cặp đôi chính nhưng bỏ học để theo đuổi ước mơ âm nhạc và  Lý Tuân là nhà đầu tư lớn giúp cô nàng thành lập một ban nhạc. Được biết, Tăng Khả Ny vốn là ca sĩ chuyển hướng sang diễn xuất nên hình tượng của nhân vật Nhậm Địch rất hợp với cô nàng.

Sau Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, 'công chúa' Trương Tịnh Nghi tái hợp với một đàn chị và được chăm sóc ân cần, netizen cảm thương 'quốc vương' Trần Phi Vũ bị cho ra rìa - Ảnh 4
Trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Tăng Khả Ny vào vai Nhậm Địch, là bạn thân của cặp đôi chính - Ảnh: Internet

Dù Trương Tịnh Nghi và Trần Phi Vũ chưa hội ngộ trong dự án mới nhưng màn tái hợp của ‘công chúa’ với bạn thân Tăng Khả Ny đã giúp khán giả xoa dịu phần nào. Cộng đồng mạng vẫn tiếp tục hy vọng và mong chờ dự án này lên sóng cũng như màn tái hợp của cặp đôi chính trong tương lai.

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Trần Phi Vũ đón nhận một tin vui lớn trong sự nghiệp sau thành công của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vừa lọt top 10 được tìm kiếm nhiều nhất Google Việt Nam. Bên cạnh đó, nam chính Trần Phi Vũ cũng xuất sắc nhận tin vui lớn nhờ vai diễn Lý Tuân của bộ phim.

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