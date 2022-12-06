Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ cảnh hậu trường Lý Tuân và Chu Vận đùa giỡn, 'quốc vương' ngắm nhìn 'công chúa' đội vương miện khiến fan thích thú

Sao quốc tế 06/12/2022 14:25

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi trong bộ phim khiến fan không khỏi thích thú.

Mặc dù đã chính thức khép lại với cái kết viên mãn, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính vẫn gây tiếc nuối cho người xem vì những cảnh quay bị cắt được tiết lộ qua khoảnh khắc hậu trường phim.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ cảnh hậu trường Lý Tuân và Chu Vận đùa giỡn, 'quốc vương' ngắm nhìn 'công chúa' đội vương miện khiến fan thích thú - Ảnh 1
Những phân cảnh bị cắt được tiết lộ trong hậu trường phim khiến không ít fan tiếc nuối - Ảnh: Internet

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc hậu trường của cặp đôi chính Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi. Trong hình ảnh, cặp đôi Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) đang đi dạo cùng nhau, trên tay lỉnh kỉnh nhiều đồ như chổi, thau, xà bông,…Cả hai còn bày trò cầm chổi đùa giỡn khiến không khi xung quanh vô cùng rộn ràng. Được biết, đây là phân cảnh khi Lý Tuân dọn ra khỏi kí túc xá chuyển qua trọ mới vào năm cuối đại học.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ cảnh hậu trường Lý Tuân và Chu Vận đùa giỡn, 'quốc vương' ngắm nhìn 'công chúa' đội vương miện khiến fan thích thú - Ảnh 2

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ cảnh hậu trường Lý Tuân và Chu Vận đùa giỡn, 'quốc vương' ngắm nhìn 'công chúa' đội vương miện khiến fan thích thú - Ảnh 3

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ cảnh hậu trường Lý Tuân và Chu Vận đùa giỡn, 'quốc vương' ngắm nhìn 'công chúa' đội vương miện khiến fan thích thú - Ảnh 4

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ cảnh hậu trường Lý Tuân và Chu Vận đùa giỡn, 'quốc vương' ngắm nhìn 'công chúa' đội vương miện khiến fan thích thú - Ảnh 5
Lý Tuân và Chu Vận cầm chổi đùa giỡn trong hậu trường cảnh dọn nhà khiến fan không khỏi thích thú - Ảnh: Internet

Không những vậy, fan còn quắn quéo trước khoảnh khắc, ‘quốc vương’ Lý Tuân không rời mắt khỏi ‘công chúa’ Chu Vận khi đang thử đội vương miện. Nhiều khán giả vô cùng thích thú vì dù trên phim hay ngoài hậu trường cặp đôi Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đều có khoảnh khắc ‘diễn như không diễn’. Chỉ tiếc là phân đoạn này không được xuất hiện trên phim.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ cảnh hậu trường Lý Tuân và Chu Vận đùa giỡn, 'quốc vương' ngắm nhìn 'công chúa' đội vương miện khiến fan thích thú - Ảnh 6
‘Quốc vương’ Lý Tuân không rời mắt khỏi ‘công chúa’ Chu Vận khi đang thử đội vương miệng - Ảnh: Internet

Nếu phân đoạn này bị cắt gây tiếc nuối 1 thì phân đoạn cầu hôn của Lý Tuân và Chu Vận gây tiếc nuối 10. Được biết, trước khi đăng ký kết hôn, Lý Tuân đã có màn cầu hôn Chu Vận vô cùng lãng mạn. ‘Quốc vương’ Lý Tuân đã cầm hộp nhẫn quỳ gối trước ‘công chúa’ Chu Vận. Điều đặc biệt là khi Chu Vận mở hộp nhẫn ra đã thấy ‘bản khế ước’ ngày xưa của cô viết ‘Nếu như Lý Tuân chiến thắng cuộc thi thì muốn Chu Vận làm gì cũng được’. Cô nàng chưa khỏi bật cười thì Lý Tuân đã trao nhẫn cưới cho ‘công chúa’. Đây được xem là phân cảnh ngọt ngào và cảm động nhất trong suốt chặng đường chuyện tình yêu của Lý Tuân và Chu Vận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ cảnh hậu trường Lý Tuân và Chu Vận đùa giỡn, 'quốc vương' ngắm nhìn 'công chúa' đội vương miện khiến fan thích thú - Ảnh 7Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ cảnh hậu trường Lý Tuân và Chu Vận đùa giỡn, 'quốc vương' ngắm nhìn 'công chúa' đội vương miện khiến fan thích thú - Ảnh 8

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Hé lộ cảnh hậu trường Lý Tuân và Chu Vận đùa giỡn, 'quốc vương' ngắm nhìn 'công chúa' đội vương miện khiến fan thích thú - Ảnh 9
Cảnh cầu hôn của Lý Tuân và Chu Vận bị cắt khiến fan không khỏi tiếc nuối - Ảnh: Internet

Hiện tại, các khán giả tiếp tục hóng chờ những hình ảnh hậu trường tiếp theo chưa được tiết lộ của bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa.

 

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