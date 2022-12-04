Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lập thành tích khủng trong BXH phim lên sóng năm 2022, vượt xa phim của đàn chị tiểu hoa Dương Mịch

Sao quốc tế 04/12/2022 16:26

Mạng xã hội xứ Trung vừa công bố bảng xếp hạng điểm douban của các phim Hoa Ngữ lên phim sóng vào năm 2022. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã lập thành tích khủng, vượt xa phim của đàn chị Dương Mịch.

Kể từ khi lên sóng đến khi kết thúc, bộ phim Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã liên tục nhận cơn mưa lời khen từ công chúng. Dù sở dàn cast chính là những ngôi sao mới như Trần Phi Vũ và Tịnh Nghi nhưng với kỹ năng diễn xuất tốt và màn kết hợp chemistry bùng nổ đã tạo nên một cơn sốt trên cuộc đua phim Hoa Ngữ cuối năm.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lập thành tích khủng trong BXH phim lên sóng năm 2022, vượt xa phim của đàn chị tiểu hoa Dương Mịch - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa có điểm douban xếp thứ 3 trong bảng xếp hạnh phim Hoa Ngữ lên sóng năm 2022 - Ảnh: Internet

Mới đây, mạng xã hội xứ Trung vừa công bố bảng xếp hạng điểm douban của các phim Hoa Ngữ lên sóng vào năm 2022. Theo đó, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đạt khoảng 7.3 điểm, xếp thứ 3 chỉ sau Bạn Trai Phản Diện Của Tôi (Thẩm Nguyệt - Trần Triết Viễn) và Sí Đạo (Kim Thần - Vương An Vũ) với 7.4 điểm. Còn lại các phim khác đều từ thang điểm 7 trở xuống.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lập thành tích khủng trong BXH phim lên sóng năm 2022, vượt xa phim của đàn chị tiểu hoa Dương Mịch - Ảnh 2
Sí Đạo - Ảnh: Internet

 

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lập thành tích khủng trong BXH phim lên sóng năm 2022, vượt xa phim của đàn chị tiểu hoa Dương Mịch - Ảnh 3
Bạn Trai Phản Diện Của Tôi - Ảnh: Internet

Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn phát hiện phim của tiểu hoa đán Dương Mịch và Hứa Khải là Định Luật Tình Yêu 80/20 còn có điểm số thua xa 2 đàn em mới nổi khi chỉ có 5.8 điểm douban. Đây là một con số thấp so với danh tiếng của nàng tiểu hoa này so với thế hệ mới.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lập thành tích khủng trong BXH phim lên sóng năm 2022, vượt xa phim của đàn chị tiểu hoa Dương Mịch - Ảnh 4
Định Luật Tình Yêu 80/20 của tiểu hoa Dương Mịch lại có điểm số thua xa phim của 2 đàn em mới nổi Trần Phi Vũ - Trương Tịnh Nghi - Ảnh: Internet

Được biết, Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi lập thành tích khủng trong BXH phim lên sóng năm 2022, vượt xa phim của đàn chị tiểu hoa Dương Mịch - Ảnh 5
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet

Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

 

 

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Chỉ vì một câu nói của Trần Phi Vũ đã khiến netizen không ngừng kêu gọi Trương Tịnh Nghi 'trừng phạt' anh chàng

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Mới đây, mạng xã hội lan truyền khoảnh khắc Trần Phi Vũ nói với người bạn một câu mà khiến netizen đồng loạt tag thẳng tên Trương Tịnh Nghi vào kêu gọi 'trừng phạt' anh chàng.

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