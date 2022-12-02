Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Fan của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tăng mạnh sau tập cuối, khán giả không ngừng khen ngợi phân cảnh kết của bộ phim

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa vừa chính thức khép lại thì Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đã nhận được tin vui lớn.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khép lại. Ngay từ khi lên sóng đến khi kết thúc bộ phim đã chiếm trọn cảm tình của khán giả không chỉ bởi diễn biến nội dung hấp dẫn mà còn là diễn xuất của cặp đôi chính với những phân đoạn bùng nổ cảm xúc. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã chính thức khép lại với nhiều tin vui kèm theo - Ảnh: Internet Chính vì thế, mới đây, một trang mạng xã hội đã đưa một tin vui về diễn viên chính của bộ phim. Theo đó, sau khi bộ phim kết thúc, lượng fan theo dõi trên weibo của cặp đôi đã tăng vọt. Cụ thể tài khoản Trần Phi Vũ tăng đến 2,5 triệu lượt theo dõi, trong khi Trương Tịnh Nghi cũng thu về hơn 1,5 triệu fan.

Lượng fan của Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi tăng cao sau khi bộ phim kết thúc - Ảnh: Internet Trước đó, khi bộ phim lên sóng phần 2, Trần Phi Vũ đã có 1 triệu người theo dõi trên Weibo và tổng số lượt thảo luận về vai diễn của nhân vật Lý Tuân vượt hơn 300 triệu lượt. Vào thời điểm đó, chỉ số truyền thông mới của nhân vật Lý Tuân đứng trong top 3, chỉ số truyền thông của nhân vật này vươn lên quán quân và đứng nhất trong bốn ngày liên tiếp. Trước đó, Trần Phi Vũ đã có 1 triệu người theo dõi trên Weibo sau khi bộ phim lên sóng phần 2 - Ảnh: Internet Được biết, khán giả ấn tượng với phân cảnh cuối cùng trong tập cuối của bộ phim. Theo đó là khoảnh Lý Tuân (Trần Phi Vũ) hạnh phúc nhìn ra cửa sổ để ngắm nhìn Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) cười đùa vui vẻ. Anh chàng hồi tưởng lại lần đầu tiên gặp ‘công chúa’ vào năm 17 tuổi với bộ dạng ướt sũng vì trời mưa, qua khung cửa sổ, Chu Vận đang tổ chức sinh nhật vui vẻ có mọi người vây quanh, còn bản thân anh đang cô độc đứng ở mảng tối của cuộc đời.

Lý Tuân lần đầu gặp Chu Vận với bộ dạng ướt sũng, qua khung cửa sổ, Chu Vận đang tổ chức sinh nhật vui vẻ có mọi người vây quanh, còn bản thân anh đang cô độc đứng ở mảng tối của cuộc đời - Ảnh: Internet Nhiều khán giả đã không ngớt lời khen ngợi đạo diễn vì cách xây dựng hai hình ảnh trái ngược giữa quá khứ và hiện tại. Trong quá khứ, Lý Tuân chìm trong bóng tối cô độc nhìn qua khung cửa sổ khao khát có được sự ấm áp, nhiều người thương yêu bên cạnh như Chu Vận. Trải qua nhiều thăng trầm, nhờ Chu Vận bước vào cuộc đời anh, đã thắp lửa sưởi ấm trái tim giá lạnh, cùng anh bước ra khỏi mảng tối của cuộc đời. Để thời khắc hiện tại, cũng qua khung cửa sổ, Lý Tuân ngắm nhìn ‘công chúa’ của mình nhưng không còn cô độc trong vùng tối mà đã chính thức đứng ở vùng ánh sáng với niềm hạnh phúc ấm áp bên cạnh tình yêu của đời mình. Ở thời khắc hiện tại, Lý Tuân cũng ngắm nhìn ‘công chúa’ của mình qua khung cửa sổ nhưng không còn cô độc trong vùng tối mà đã chính thức đứng ở vùng ánh sáng với niềm hạnh phúc ấm áp bên cạnh tình yêu của đời mình - Ảnh: Internet Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang. Nội dung kể về câu chuyện tình cảm giữa hai người bạn trẻ cùng học chuyên ngành công nghệ thông tin tại ngôi trường đại học Nam Hồ. Nhân vật nam chính Lý Tuân (Trần Phi Vũ) – vốn là thủ khoa của kỳ thi đại học năm ấy, nổi bật với mái tóc vàng đã khiến nữ chính Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) không có cái nhìn thiện cảm khi gặp anh lần đầu tiên. Tuy vậy, sau một thời gian họ đã sát cánh bên nhau dù bị ngăn cấm bởi bố mẹ của Chu Vận. Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả nổi tiếng Twentine trong “vũ trụ” Tấn Giang - Ảnh: Internet Chưa hạnh phúc được bao lâu thì một sự cố lại xảy ra khiến Lý Tuân phải ngồi tù, Chu Vận thì bị trầm cảm do áp lực từ gia đình. Sau tất cả, hai người quyết định làm lại từ đầu, lấy lại những thứ thuộc về mình và sống hạnh phúc bên nhau.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược Trong bộ phim, Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) có hai người bạn thân là Nhậm Địch và Phương Thư Miêu. Hóa ra, nữ diễn viên đóng vai Phương Thư Miêu từng là gương mặt nữ phụ được nhiều khán giả yêu thích trong bộ phim Diên Hi Công Lược.

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