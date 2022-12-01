Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược

Sao quốc tế 01/12/2022 19:16

Trong bộ phim, Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) có hai người bạn thân là Nhậm Địch và Phương Thư Miêu. Hóa ra, nữ diễn viên đóng vai Phương Thư Miêu từng là gương mặt nữ phụ được nhiều khán giả yêu thích trong bộ phim Diên Hi Công Lược.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) do Trần Phi VũTrương Tịnh Nghi đóng chính đã chính thức khép lại và chiếm trọn cảm tình khán giả thời gian qua. Bên cạnh chuyện tình đầy ngọt ngào nhưng cũng ngược tâm của tuyến nhân vật chính thì vai diễn của các nhân vật phụ cũng được khán giả quan tâm.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược - Ảnh 1
Cái kết viên mãn của các nhân vật trong phim - Ảnh: Internet

Trong bộ phim, Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) có hai người bạn thân là Nhậm Địch và Phương Thư Miêu. Nếu như Nhậm Địch là một cô bạn có tạo hình cá tính, theo đuổi niềm đam mê âm nhạc thì ‘lớp trưởng’ Phương Thư Miêu có tính cách ngược lại. Trong phim, Phương Thư Miêu gây ấn tượng với khán giả với tạo hình dễ thương, lúc nào cũng buộc tóc hai đuôi cùng cặp kính dày cộm. Cô luôn đồng hành cùng Chu Vận trong những năm tháng học đại học. Sau này, cô nàng còn làm việc cho văn phòng luật sư của Hà Dĩ Thâm (của phim Bên Nhau Trọn Đời) và giúp Lý Tuân thắng kiện Cao Kiến Hồng. Chính vì thế cô mang đến cảm giác dễ chịu, thoải mái cho khán giả với nét diễn của mình.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược - Ảnh 2

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược - Ảnh 3
Khương Tử Tân vào vai Phương Thư Miêu trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet

Được biết, người đóng vai diễn Phương Thư Miêu chính là nữ diễn viên Khương Tử Tân. Cách đây 4 năm, cô nàng từng là cái tên đình đám và được khán giả chú ý qua vai diễn Minh Ngọc, bạn thân của nữ chính Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) của bộ phim Diên Hi Công Lược. Nhân vật Minh Ngọc ban đầu xuất hiện gây ác cảm với khán giả khi luôn ganh tỵ, nói xấu Anh Lạc. Sau đó, cô dần thay đổi, trở thành người thân cận của Anh Lạc, chiếm được tình cảm của khán giả. Cô cũng chính là người tự tay giết "ác nữ" Nhĩ Tình để trả thù cho hoàng hậu.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược - Ảnh 4
Khương Tử Tân từng thủ vai Minh Ngọc - bạn thân của Ngụy Anh Lạc trong Diên Hi Công Lược - Ảnh: Internet

Trong bộ phim, bên cạnh cặp đôi chính Phó Hằng – Ngụy Anh Lạc, chuyện tình của Minh Ngọc và Hải Lan Sát cũng khiến nhiều khán giả tiếc nuối vì Minh Ngọc cũng có cái kết bi thảm, tự sát khi đang mặc áo cưới. Là vai diễn phụ nhưng Khương Tử Tân nhận được khá nhiều tình cảm từ khán giả. Cô còn được đặt biệt danh "Minnie Ngọc".

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược - Ảnh 5
Chuyện tình của Minh Ngọc và Hải Lan Sát trong bộ phim từng khiến nhiều khán giả tiếc nuối - Ảnh: Internet

Không những thế, Khương Tử Tân từng casting Hậu cung Như Ý truyện. Không được chọn vào phim nhưng tạo hình của nữ diễn viên trong trang phục thời Thanh đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược - Ảnh 6
Khương Tử Tân từng casting bộ phim Hậu Cung Như Ý Truyện - Ảnh: Internet

Khương Tử Tân được nhận vào Học viện âm nhạc trung ương khi đang học trung học. Cô có năng khiếu âm nhạc khi theo học piano từ 4 tuổi. Ngoài ra, cô cũng chơi được guitar. Người đẹp từng gây ấn tượng với giọng hát nội lực khi tham gia cuộc thi Gold 100 Seconds của CCTV năm 18 tuổi.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: 'Bạn thân' Trương Tịnh Nghi hóa ra lại là gương mặt nữ phụ từng được nhiều khán giả yêu thích trong Diên Hi Công Lược - Ảnh 7
Ngoài diễn xuất, Khương Tử Tân còn sở hữu giọng hát nội lực - Ảnh: Internet

Khương Tử Tân sở hữu gương mặt nhỏ nhắn với đường nét thanh tú. Với vẻ đẹp trong trẻo, nữ diễn viên được kỳ vọng sẽ có nhiều triển vọng phát triển trên con đường sự nghiệp phim ảnh.

 

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