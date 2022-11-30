Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Không phải với Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi với người này mới đích thị là cặp đôi 'ngược tâm'

Sao quốc tế 30/11/2022 19:12

Mới đây, khán giả mới phát hiện một sự thật thú vị trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, cặp đôi ngược tâm đích thị không phải Trần Phi Vũ và Trương Tịnh Nghi mà lại là Trương Tịnh Nghi với một người khác.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa (tên mới là Chiếu Sáng Anh, Sưởi Ấm Em) đã nhận được sự quan tâm của khán giả thời gian gần đây. Bên cạnh những phát hiện thú vị liên quan đến tuyến tình cảm chính của Lý Tuân (Trần Phi Vũ) và Chu Vận (Trương Tịnh Nghi) thì những câu chuyện liên quan đến tuyến nhân vật phản diện cũng được công chúng đặc biệt tò mò.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Không phải với Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi với người này mới đích thị là cặp đôi 'ngược tâm' - Ảnh 1
Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa đã nhận được sự quan tâm của khán giả thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Được biết, ‘team phản diện’ của bộ phim với 3 nhân vật chủ chốt Phương Chí Tịnh, Cao Kiến Hồng, Từ Lê Na. Theo đó, Phương Chí Tịnh là cái tên khiến phần đông khán giả chĩa ‘mũi tên uất hận’ khi gây ra đau khổ cho cả Lý Tuân lẫn Chu Vận. Trong quá khứ, hắn gián tiếp ‘ép’ bạn thân của Chu Vận tự tử. Không những thế còn gây ra cái chết của chị gái Lý Tuân khiến anh chịu cảnh không còn người thân. Vì tức giận, Lý Tuân đã đánh hắn mù mắt một bên mắt nên phải ngồi tù 3 năm. Khi ra tù, Lý Tuân cũng không yên khi liên tiếp bị Phương Chí Tịnh tìm mọi cách hãm hại.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Không phải với Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi với người này mới đích thị là cặp đôi 'ngược tâm' - Ảnh 2
Nhân vật Phương Chí Tịnh kẻ gây ra bao đau khổ cho Lý Tuân lẫn Chu Vận - Ảnh: Internet

Là kẻ thù không đội trời chung với Lý Tuân và Chu Vận trên phim nhưng ở ngoài đời nhân vật đóng vai Phương Chí Tịnh là diễn viên Thôi Vũ Hâm lại đem lòng ‘crush’ Trương Tịnh Nghi. Theo đó, trong một bài phỏng vấn, Thôi Vũ Hâm cho biết, bản thân đã mến mộ Trương Tịnh Nghi từ lâu sau khi xem bộ phim Anh Muốn Chúng Ta Ở Bên Nhau của cô nàng, thậm chí anh xem đi xem lại 3 lần bộ phim này. Khi dự án Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa casting diễn viên, Thôi Vũ Hâm còn định cast vai Điền Tu Trúc si tình một lòng bảo vệ ‘công chúa’ Chu Vận. Nhưng đáng tiếc, anh lại được chọn vào vai Phương Chí Tịnh bị nữ chính ghét cay ghét đắng.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Không phải với Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi với người này mới đích thị là cặp đôi 'ngược tâm' - Ảnh 3

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Không phải với Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi với người này mới đích thị là cặp đôi 'ngược tâm' - Ảnh 4
Ở ngoài đời, vì ngưỡng mộ Trương Tịnh Nghi mà Thôi Vũ Hâm định cast vai Điền Tu Trúc si tình nhưng bất thành - Ảnh: Internet

Nhiều khán giả sau khi biết được thông tin này đã không khỏi cảm thương nhưng cũng bật cười vì Thôi Vũ Hâm và Trương Tịnh Nghi mới đích thị là cặp đôi 'ngược tâm'. Vốn dĩ Thôi Vũ Hâm đã đu idol Trương Tịnh Nghi thành công nhưng có hơi sai trái một chút ở hóa thân nhân vật khi từ ‘si tình hóa kẻ thù’. Thậm chí, một số khán giả còn cho rằng nếu để ý kĩ thì những phân cảnh có Phương Chí Tịnh và Trương Tịnh Nghi, dù phải đóng cảnh 'thù hằn' với idol nhưng ánh mắt của Thôi Vũ Hâm đã phần nào lộ ra nét ‘si tình’.

Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa: Không phải với Trần Phi Vũ, Trương Tịnh Nghi với người này mới đích thị là cặp đôi 'ngược tâm' - Ảnh 5
Thôi Vũ Hâm được khán giả quan tâm nhiều hơn sau vai phản diện Phương Chí Tịnh của Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa - Ảnh: Internet

Đảm nhận vai phản diện Phương Chí Tịnh nhưng vẫn không thể phủ nhận vẻ ngoài lịch thiệp, đậm chất thư sinh của nam diễn viên Thôi Vũ Hâm. Xuất thân từ ca sĩ trẻ lấn sân sang diễn xuất, tuy nhiên, anh chàng chưa được công chúng biết đến rộng rãi. Phải đến vai diễn phản diện Phương Chí Tĩnh trong Chiếc Bật Lửa Và Váy Công Chúa, Thôi Vũ Hâm mới được khán giả biết đến nhiều hơn và gia tăng lượt theo dõi và tìm kiếm.

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