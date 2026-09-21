Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút của Đàm Tùng Vận với các dự án truyền hình. Nữ diễn viên sinh năm 1990 không chỉ dựa vào yếu tố tình cảm để thu hút khán giả mà thường lựa chọn những nhân vật có hành trình trưởng thành rõ nét.

Theo dữ liệu được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, Lan Hương Như Cố khởi đầu với hơn 23.000 điểm nhiệt độ trên Tencent Video rồi liên tục tăng. Trên truyền hình, tác phẩm cũng nằm trong nhóm có thành tích tốt tại CCTV8, với mức đỉnh theo hệ thống Khốc Vân vượt 1,7%.

Trong Lan Hương Như Cố, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai Thẩm Gia Lan, tiểu thư xuất thân từ gia đình quyền quý nhưng biến cố khiến cô mất đi tất cả. Sau đó, nhân vật phải sống dưới thân phận Hứa Lan Hương và từng bước tìm lại quyền quyết định cuộc đời mình.

Thẩm Gia Lan được xây dựng là người có vẻ ngoài mềm mại nhưng nội tâm mạnh mẽ. Nhân vật không thường xuyên đối đầu trực diện mà chủ yếu dựa vào khả năng quan sát, sự bình tĩnh và cách ứng xử linh hoạt để vượt qua nghịch cảnh. Đây cũng là kiểu vai diễn phù hợp với lối diễn tiết chế, tự nhiên của Đàm Tùng Vận.

Trước Lan Hương Như Cố, nữ diễn viên từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Lấy danh nghĩa người nhà, Cẩm y chi hạ, Cẩm tâm tựa ngọc và Quy lộ. Các dự án giúp cô duy trì sự hiện diện ổn định trên cả truyền hình lẫn nền tảng trực tuyến.

Đàm Tùng Vận cũng thường được đặt cạnh những nữ diễn viên cùng thế hệ như Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba khi bàn về sức hút của các ngôi sao nữ Hoa ngữ. Tuy nhiên, mỗi người sở hữu một thế mạnh khác nhau. Nếu Dương Tử nổi bật với lượng khán giả và thành tích ở nhiều dòng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba có độ nhận diện cao cùng sức ảnh hưởng trong thời trang, quảng cáo, thì Đàm Tùng Vận duy trì dấu ấn chủ yếu thông qua hiệu quả của từng tác phẩm.

Việc Lan Hương Như Cố nhanh chóng vượt 30.000 điểm nhiệt độ vì thế trở thành thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của Đàm Tùng Vận. Bộ phim vẫn tiếp tục phát sóng và sẽ cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ sức hút trong chặng đường tiếp theo.