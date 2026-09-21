Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau

Sao quốc tế 21/09/2026 10:00

Sự trở lại của ĐàSự trở lại của Đàm Tùng Vận với Lan Hương Như Cố đang tạo được sự chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ tháng 9. Sau khoảng 5 ngày phát sóng, bộ phim vượt mốc 30.000 điểm nhiệt độ trên Tencent Video, đồng thời duy trì vị trí đáng chú ý trong khung giờ phát sóng của CCTV8.m Tùng Vận với Lan Hương Như Cố đang tạo nên một trong những diễn biến đáng chú ý của màn ảnh Hoa ngữ tháng 9.

Theo dữ liệu được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, Lan Hương Như Cố khởi đầu với hơn 23.000 điểm nhiệt độ trên Tencent Video rồi liên tục tăng. Trên truyền hình, tác phẩm cũng nằm trong nhóm có thành tích tốt tại CCTV8, với mức đỉnh theo hệ thống Khốc Vân vượt 1,7%.

Thành tích này tiếp tục cho thấy sức hút của Đàm Tùng Vận với các dự án truyền hình. Nữ diễn viên sinh năm 1990 không chỉ dựa vào yếu tố tình cảm để thu hút khán giả mà thường lựa chọn những nhân vật có hành trình trưởng thành rõ nét.

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau - Ảnh 1

Trong Lan Hương Như Cố, Đàm Tùng Vận đảm nhận vai Thẩm Gia Lan, tiểu thư xuất thân từ gia đình quyền quý nhưng biến cố khiến cô mất đi tất cả. Sau đó, nhân vật phải sống dưới thân phận Hứa Lan Hương và từng bước tìm lại quyền quyết định cuộc đời mình.

Thẩm Gia Lan được xây dựng là người có vẻ ngoài mềm mại nhưng nội tâm mạnh mẽ. Nhân vật không thường xuyên đối đầu trực diện mà chủ yếu dựa vào khả năng quan sát, sự bình tĩnh và cách ứng xử linh hoạt để vượt qua nghịch cảnh. Đây cũng là kiểu vai diễn phù hợp với lối diễn tiết chế, tự nhiên của Đàm Tùng Vận.

Trước Lan Hương Như Cố, nữ diễn viên từng ghi dấu qua nhiều tác phẩm như Điều tuyệt vời nhất của chúng ta, Lấy danh nghĩa người nhà, Cẩm y chi hạ, Cẩm tâm tựa ngọc và Quy lộ. Các dự án giúp cô duy trì sự hiện diện ổn định trên cả truyền hình lẫn nền tảng trực tuyến.

Đàm Tùng Vận vươn lên, Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba bị bỏ lại phía sau - Ảnh 2

Đàm Tùng Vận cũng thường được đặt cạnh những nữ diễn viên cùng thế hệ như Dương Tử và Địch Lệ Nhiệt Ba khi bàn về sức hút của các ngôi sao nữ Hoa ngữ. Tuy nhiên, mỗi người sở hữu một thế mạnh khác nhau. Nếu Dương Tử nổi bật với lượng khán giả và thành tích ở nhiều dòng phim, Địch Lệ Nhiệt Ba có độ nhận diện cao cùng sức ảnh hưởng trong thời trang, quảng cáo, thì Đàm Tùng Vận duy trì dấu ấn chủ yếu thông qua hiệu quả của từng tác phẩm.

Việc Lan Hương Như Cố nhanh chóng vượt 30.000 điểm nhiệt độ vì thế trở thành thêm một dấu mốc đáng chú ý trong hành trình của Đàm Tùng Vận. Bộ phim vẫn tiếp tục phát sóng và sẽ cần thêm thời gian để đánh giá đầy đủ sức hút trong chặng đường tiếp theo.

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Tuổi tác từ lâu được xem là một trong những áp lực đối với diễn viên nữ tại thị trường phim ảnh Hoa ngữ. Khi bước qua tuổi 30, nhiều người dần thu hẹp lựa chọn vai diễn, đặc biệt với những nhân vật thanh xuân, tình cảm vốn thường được ưu tiên cho các gương mặt trẻ.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Tùng Vận sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận được kỳ vọng phá kỷ lục của 'Trục Ngọc'

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vượt 'Đầu Xuân Tươi Sáng' sau 5 ngày lên sóng

Đàm Tùng Vận tiết lộ mối quan hệ kéo dài 20 năm với Trương Nhược Quân

Đàm Tùng Vận tiết lộ mối quan hệ kéo dài 20 năm với Trương Nhược Quân

Tần Lam cùng dàn sao đồng loạt công khai ủng hộ Đàm Tùng Vận

Tần Lam cùng dàn sao đồng loạt công khai ủng hộ Đàm Tùng Vận

TIN MỚI NHẤT

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Bạn thân đến chơi liên tục nhìn chằm chằm anh xã, vợ sững sờ khi biết kế hoạch phía sau

Tâm sự Eva 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Đúng ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp hưởng lộc Tổ Tiên, của nả nhiều không đếm xuể, đến cuối năm dễ chuyển mình giàu có

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Camera giám sát ghi lại được cảnh con báo lén lút đi ngang qua những người dân nằm ngủ ngoài nhà

Video 1 giờ 14 phút trước
Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Thỏa thuận lạ kỳ của người chồng khi kiên quyết không chịu ly hôn và sự thật đằng sau

Tâm sự gia đình 1 giờ 44 phút trước
Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Rùng mình khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 2,5 mét bò vào nhà dân

Video 2 giờ 14 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 44 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 3 giờ 14 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 3 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Cặp đôi 'Đầu Xuân Tươi Sáng' tái hợp, Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên biểu cảm gây bàn tán

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

'Gả Kim Thoa' chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì Điền Hi Vi?

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm

DJ Koo đến thăm mộ Từ Hy Viên, ngoại hình tiều tụy khiến công chúng quan tâm