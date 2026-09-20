Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40?

Sao quốc tế 20/09/2026 11:37

Tuổi tác từ lâu được xem là một trong những áp lực đối với diễn viên nữ tại thị trường phim ảnh Hoa ngữ. Khi bước qua tuổi 30, nhiều người dần thu hẹp lựa chọn vai diễn, đặc biệt với những nhân vật thanh xuân, tình cảm vốn thường được ưu tiên cho các gương mặt trẻ.

Đàm Tùng Vận là trường hợp khá đặc biệt. Sinh năm 1990, nữ diễn viên hiện 36 tuổi nhưng vẫn liên tục xuất hiện trong các dự án phim và đảm nhận nhiều vai nữ chính. Một trong những lợi thế giúp cô duy trì sức hút nằm ở ngoại hình trẻ hơn tuổi thật.

Đàm Tùng Vận sở hữu gương mặt tròn, đường nét mềm mại và vóc dáng nhỏ nhắn. Những đặc điểm này khiến cô thường tạo cảm giác trẻ trung khi lên màn ảnh. Trong nhiều năm, nữ diễn viên có thể hóa thân thành những nhân vật nhỏ tuổi hơn mà không tạo cảm giác chênh lệch quá lớn về ngoại hình.

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40? - Ảnh 1

Tuy nhiên, lợi thế về diện mạo chỉ là điều kiện ban đầu. Điểm đáng chú ý là Đàm Tùng Vận không quá phụ thuộc vào việc thể hiện sự trẻ trung bằng những biểu cảm cường điệu. Cô thường điều chỉnh giọng nói, ánh mắt, cách di chuyển và trạng thái tâm lý để phù hợp với từng nhân vật. Nhờ vậy, hình ảnh trẻ trung của nữ diễn viên không hoàn toàn tách rời khả năng diễn xuất.

Bên cạnh đó, Đàm Tùng Vận không xây dựng sự nghiệp dựa trên hình tượng mỹ nhân thuần túy. Gương mặt có độ nhận diện cao nhưng không quá sắc sảo giúp cô phù hợp với nhiều kiểu nhân vật, đặc biệt là những phụ nữ có đời sống gần gũi, tự nhiên. Đây cũng là lợi thế khi nữ diễn viên bước vào giai đoạn cần chuyển từ những vai thanh xuân sang nhân vật trưởng thành.

Trong những năm qua, Đàm Tùng Vận đã thử sức với nhiều dạng vai qua các tác phẩm như “Điều tuyệt vời nhất của chúng ta”, “Cẩm y chi hạ”, “Lấy danh nghĩa người nhà”, “Cẩm tâm tựa ngọc” hay “Quy lộ”. Những vai diễn này giúp cô duy trì độ nhận diện với khán giả ở cả dòng phim hiện đại lẫn cổ trang.

Vì sao Đàm Tùng Vận vẫn đắt vai khi bước vào tuổi U40? - Ảnh 2

Ở tuổi 36, Đàm Tùng Vận vì thế không chỉ có lợi thế “trẻ hơn tuổi”. Quan trọng hơn, cô sở hữu phạm vi lựa chọn vai tương đối rộng: có thể đảm nhận nhân vật trẻ trung nhưng đồng thời cũng đủ kinh nghiệm để thể hiện những người phụ nữ trưởng thành, trải qua công việc, gia đình và nhiều biến cố.

Trong bối cảnh tuổi tác ngày càng trở thành yếu tố được quan tâm đối với diễn viên nữ, khả năng chuyển đổi hình tượng và duy trì sức hút lâu dài có thể là một trong những yếu tố giúp Đàm Tùng Vận tiếp tục giữ vị trí nữ chính trên màn ảnh Hoa ngữ.

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

Đàm Tùng Vận gây tranh cãi với diện mạo trẻ hơn tuổi trong phim cổ trang

“Lan hương như cố” chính thức lên sóng CCTV-8 và Tencent Video từ ngày 11.9, với Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa đảm nhận vai chính. Bộ phim dài 47 tập, được chuyển thể từ tiểu thuyết “Lan hương duyên” của tác giả Hòa Yến Sơn.

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