'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì lịch chiếu

Sao quốc tế 06/09/2026 15:30

Tác phẩm có sự tham gia của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa, đồng thời được kỳ vọng nhờ sức hút từ nguyên tác. Trước ngày lên sóng, lượng người đặt lịch theo dõi phim đã vượt 3 triệu, cho thấy sự quan tâm lớn từ khán giả.

“Lan Hương Như Cố” đang là một trong những bộ phim cổ trang được khán giả mong chờ khi có sự góp mặt của Đàm Tùng Vận và Lưu Học Nghĩa. Tác phẩm được kỳ vọng nhờ sức hút của nguyên tác cùng dàn diễn viên nổi tiếng. Trước ngày lên sóng, phim đã có hơn 3 triệu lượt đặt lịch theo dõi, cho thấy mức độ quan tâm đáng kể.

Tuy nhiên, khi lịch phát sóng chính thức được công bố, bộ phim lại nhanh chóng gây tranh luận. Nguyên nhân nằm ở việc tác phẩm dài 47 tập bị chia thành hai phần với hai tên gọi khác nhau.

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì lịch chiếu - Ảnh 1

Theo kế hoạch, 31 tập đầu vẫn mang tên “Lan Hương Như Cố” và dự kiến lên sóng từ ngày 11.9 trên CCTV8 và Tencent Video. Trong khi đó, 16 tập còn lại được đổi tên thành “Hương Khí Trường Truyền”, nhưng thời điểm phát sóng vẫn chưa được công bố.

Cách phát hành này khiến một bộ phận khán giả không hài lòng. Nhiều người cho rằng việc phải theo dõi 31 tập đầu rồi chờ đợi không rõ thời hạn mới được xem phần còn lại có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm thưởng thức phim.

Đặc biệt, “Lan Hương Như Cố” thuộc thể loại đấu đá gia trạch, sở hữu hệ thống nhân vật và các mối quan hệ phức tạp. Việc kéo dài khoảng cách giữa hai phần có nguy cơ khiến khán giả quên các tình tiết trước đó, đồng thời làm giảm sức nóng của tác phẩm.

Một số ý kiến cho rằng với tổng cộng 47 tập, bộ phim hoàn toàn có thể được phát sóng liền mạch. Việc chia thành hai phần được nhận định có thể liên quan đến kế hoạch sắp xếp lịch phát sóng, quảng cáo hoặc các yếu tố thương mại. Tuy nhiên, phía đoàn phim hiện chưa đưa ra giải thích cụ thể về phương án này.

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận chưa lên sóng đã gây tranh cãi vì lịch chiếu - Ảnh 2

Dù vậy, cũng có khán giả cho rằng việc chia phim chưa chắc ảnh hưởng đến chất lượng tác phẩm. Nếu nội dung đủ hấp dẫn và khoảng thời gian chờ giữa hai phần không quá dài, khán giả vẫn có thể tiếp tục theo dõi.

“Lan Hương Như Cố” được chuyển thể từ tiểu thuyết cổ ngôn “Lan Hương Duyên”, xoay quanh Hứa Lan Hương – một quý nữ sa cơ phải bước vào chốn thâm trạch để tìm đường sinh tồn. Không sở hữu “bàn tay vàng”, cô dựa vào sự kiên nhẫn và trí tuệ để từng bước thay đổi số phận.

Ngoài nội dung, tạo hình, phục trang và bối cảnh của phim cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực trước ngày lên sóng. Dù vậy, trước giờ G, phương án chia 47 tập thành hai phần và chưa công bố lịch chiếu 16 tập cuối vẫn là vấn đề khiến khán giả đặc biệt quan tâm.

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