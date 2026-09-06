Sản phụ sinh con trên máy bay từ Đan Mạch về TP.HCM, máy bay hạ cánh khẩn cấp

Ngày 6/9, Vietnam Airlines cho biết chuyến bay VN38 từ Copenhagen (Đan Mạch) đi TP.HCM ngày 5/9 đã phải thay đổi hành trình do một hành khách chuyển dạ và sinh con trên máy bay.

Theo thông tin từ VnExpress, đại diện Vietnam Airlines, chuyến bay mang số hiệu VN38 sau khi khởi hành từ sân bay Copenhagen (Đan Mạch) khoảng 10 tiếng thì người phụ nữ quốc tịch Việt Nam có dấu hiệu chuyển dạ. Tổ tiếp viên lập tức sơ cứu theo quy trình ứng phó khẩn cấp, đồng thời tìm kiếm hành khách có chuyên môn y tế để hỗ trợ. Nhờ phối hợp kịp thời từ tiếp viên hàng không cùng 5 hành khách tự nguyện, em bé đã chào đời trên chuyến bay VN38.

Do sản phụ cần tiếp tục được thăm khám chuyên sâu, tổ lái đã quyết định chuyển hướng, hạ cánh khẩn cấp xuống Yangon, đồng thời thông báo cho hãng bay. Vietnam Airlines phối hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ mặt đất tại Myanmar cùng nhà chức trách ở sân bay triển khai phương án hỗ trợ y tế và đưa hai mẹ con bệnh viện để tiếp tục điều trị.

Chuyến bay VN38 sau đó khởi hành trở lại vào lúc 3h30 giờ địa phương ngày 6/9 và hạ cánh an toàn xuống Tân Sơn Nhất lúc 6h5 cùng ngày.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VietNamNet, Vietnam Airlines cho biết việc hạ cánh khẩn cấp là quyết định kịp thời và cần thiết trong tình huống đặc biệt, thể hiện tinh thần trách nhiệm và sự phối hợp giữa các đơn vị hàng không và mặt đất.

Hãng khẳng định dù việc điều chỉnh hành trình có thể phát sinh chi phí và ảnh hưởng đến lịch bay, an toàn và sức khỏe hành khách luôn được đặt lên hàng đầu.

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