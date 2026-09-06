Ô tô khách tông xe đầu kéo trên cao tốc, 5 người bị thương

Đời sống 06/09/2026 13:44

Vụ va chạm giữa xe khách giường nằm và ô tô đầu kéo trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi, đoạn qua Hà Tĩnh, khiến 5 người bị thương, giao thông hướng Bắc - Nam ùn tắc.

Theo thông tin từ VietNamNet, khoảng 4h ngày 6/9, xe khách giường nằm mang BKS 38B-012.xx (chưa rõ danh tính tài xế) chở nhiều hành khách lưu thông trên cao tốc Bãi Vọt - Hàm Nghi theo hướng Bắc - Nam.

Khi đến Km508+000, đoạn qua địa bàn xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh), xe khách bất ngờ tông vào phía sau ô tô đầu kéo BKS 37H-173.xx kéo theo rơ-moóc 37RM-031.xx.

 

Theo đơn vị quản lý tuyến cao tốc Bắc - Nam, vụ va chạm khiến 5 người trên xe khách bị thương, chủ yếu ở vùng cổ, tay và chân. Các nạn nhân đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Ô tô khách tông xe đầu kéo trên cao tốc, 5 người bị thương - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VnExpress, tại hiện trường, phần đầu xe khách bị vỡ nát, giao thông qua khu vực ùn tắc cục bộ. Lực lượng chức năng nhanh chóng tổ chức phân luồng, chỉ dẫn các phương tiện xuống nút giao cao tốc với tỉnh lộ 548 tại xã Đồng Lộc để ra Quốc lộ 1.

Ô tô đầu kéo bị hư hỏng phía sau. Ảnh: Người dân cung cấp

Lực lượng chức năng cho biết, nguyên nhân ban đầu được xác định do ô tô đầu kéo bị nổ lốp nên di chuyển chậm. Xe khách phía sau chạy với tốc độ nhanh đã tông vào ô tô đầu kéo.

Vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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