Giá vàng hôm nay, ngày 6/9/2026: Giảm mạnh, người mua lỗ hơn 4 triệu đồng sau một tuần

Hôm nay, ngày 6/9/2026 giá vàng giảm mạnh trong phiên cuối tuần sau báo cáo việc làm Mỹ công bố. Giá vàng SJC trong nước giảm 1,1 triệu đồng/lượng so với tuần trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 6/9, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 144,6 triệu đồng/lượng và bán ra 147,6 triệu đồng, giảm 1,1 triệu đồng so với cuối tuần trước. Thế nhưng, do chênh lệch giá mua - bán được SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần lỗ đến 4,1 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng giảm 1,1 triệu đồng sau một tuần khi được mua vào còn 144,1 triệu đồng, bán ra 147,1 triệu đồng. Cũng như vàng miếng, chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC vẫn là 3 triệu đồng nên người mua vào cũng bị lỗ 4,1 triệu đồng sau một tuần. Ngược lại, vàng nhẫn tại Doji sau một tuần tăng 300.000 đồng khi mua vào lên 146 triệu đồng, bán ra 150 triệu đồng. Bảo Tín Minh Châu cũng tăng 500.000 đồng so với cuối tuần trước, đưa chiều mua lên 145,8 triệu đồng và bán ra 149,8 triệu đồng. Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các công ty này vẫn tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng nên dù giá vàng nhẫn tăng thì người mua cũng bị lỗ từ 3,5 - 3,7 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: VietNamNet. Theo thông tin VietNamNet, giá vàng thế giới chịu áp lực bán mạnh trong phiên cuối tuần sau khi báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ vượt xa dự báo, nhưng lực mua xuất hiện trở lại. Báo cáo của Bộ Lao động Mỹ cho thấy nền kinh tế Mỹ tạo thêm 162.000 việc làm trong tháng 8, cao gần gấp 3 lần mức dự báo khoảng 55.000 việc làm. Số liệu này khiến giá vàng giảm hơn 100 USD chỉ trong 30 phút đầu sau khi báo cáo được công bố.

Theo các chuyên gia, thị trường lao động mạnh hơn dự kiến làm gia tăng khả năng (Fed) duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt hoặc tăng lãi suất để kiểm soát lạm phát. Dữ liệu lạm phát của Mỹ công bố trong tuần tới sẽ là yếu tố quan trọng quyết định hướng đi tiếp theo của vàng. Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.432 USD/ounce, giảm 38 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.469 USD/ounce. Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông sẽ ủng hộ giữ nguyên lãi suất nếu lạm phát tiếp tục hạ nhiệt. Ngược lại, nếu lạm phát cao hơn dự kiến, ông có thể ủng hộ tăng lãi suất. Charlie Ripley, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại Allianz Investment Management, cho rằng báo cáo việc làm đã làm thay đổi đáng kể kỳ vọng về khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phụ thuộc vào các dữ liệu lạm phát sắp công bố.

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