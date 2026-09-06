Bảo Ngọc dừng chân ở top 6, Cộng hòa Dominica đăng quang Hoa hậu Thế giới

Tối 5/9, đêm chung kết Miss World 2026 đã diễn ra tại Nha Trang (Khánh Hòa). Cuộc thi năm nay ghi dấu một cột mốc đặc biệt khi bước sang năm thứ 75 kể từ mùa giải đầu tiên được tổ chức vào năm 1951, khẳng định vị thế của một trong những đấu trường sắc đẹp lâu đời trên thế giới.

Ở tuổi 24, Joheirry Mola Dominguez sở hữu chiều cao 1,75 m, hiện hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, giáo dục và báo chí. Cô sáng lập dự án Voices of Tomorrow, hướng đến việc mở rộng cơ hội học tiếng Anh cho trẻ em và thanh thiếu niên tại các cộng đồng còn nhiều khó khăn. Trước khi đăng quang, người đẹp Dominica từng giành chiến thắng ở thử thách thời trang khu vực châu Mỹ và Caribe.

Người đẹp Dominica Joheirry Mola giành ngôi vị Miss World 2026

Trong tiết mục mở màn, Bảo Ngọc xuất hiện trong bộ trang phục "Lưng trời vương nắng", lấy cảm hứng từ hình ảnh thiếu nữ Tây Bắc trong điệu múa khèn của đồng bào H'Mông mỗi độ xuân về. Cô ghi điểm bởi nụ cười rạng rỡ, tự tin giơ cao lá cờ đỏ sao vàng trong sự cổ vũ của mọi người. Trước đó, nhiều nàng hậu Việt gửi lời chúc may mắn đến Bảo Ngọc trong đêm tranh tài cuối cùng ở Hoa hậu Thế giới 2026.

Sau đó, Bảo Ngọc cùng các thí sinh bước vào phần thi trình diễn dạ hội. Cô diện thiết kế phom dáng đuôi cá, tôn đường cong nóng bỏng. Sở hữu chiều cao 1,86 m cùng kỹ năng trình diễn tốt, người đẹp Cần Thơ tự tin sải bước trong sự cổ vũ của đông đảo khán giả.

Các thí sinh trở lại sân khấu với tà áo dài cách điệu, giúp tôn lên vẻ đẹp nữ tính, duyên dáng. Ban tổ chức chính thức công bố top 40 chung cuộc. Khu vực châu Âu gồm các người đẹp đến từ Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Gibraltar, Bỉ, Ukraine, Wales, Ba Lan và Scotland. Khu vực châu Mỹ - Caribbean gồm ứng viên đến từ Puerto Rico, Cộng hòa Dominica, Trinidad and Tobago, Canada, Belize, French Guiana, Brazil, Peru, Argentina và Mỹ.

Các thí sinh khu vực châu Phi gồm người đẹp Zambia, Nam Phi, Nigeria, Zimbabwe, Eritrea, Mozambique, Malawi, Kenya, Tanzania và Senegal. Trong khi đó, Bảo Ngọc cùng các ứng viên đến từ Indonesia, Philippines, Malaysia, Campuchia, Trung Quốc, Quần đảo Cook, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ, Lebanon là những đại diện ở khu vực châu Á - châu Đại Dương được gọi tên.

Các thí sinh tiếp tục nhận kết quả top 20 chung cuộc, gồm Bảo Ngọc và đại diện đến từ Quần đảo Cook, Trung Quốc, Philippines, Malaysia, Peru, Mỹ, Argentina, Cộng hòa Dominica, Brazil, Zimbabwe, Zambia, Senegal, Kenya, Nam Phi, Pháp, Tây Ban Nha, Bỉ, Gibraltar, Ukraine.

Sau màn trình diễn của Á hậu Ngọc Hằng, các thí sinh trở lại sân khấu nghe công bố kết quả top 12. Các ứng viên được gọi tên gồm Malaysia và Zimbabwe (top 2 Beauty With a Purpose), Brazil, Cộng hòa Dominica, Philippines, Việt Nam, Nam Phi, Zambia, Pháp, Tây Ban Nha. 2 người đẹp Nigeria và Eritrea thắng giải bình chọn, ghi tên mình vào top 12 chung cuộc.

Bảo Ngọc khoe sắc trong phần thi trình diễn áo dài

Trong phần ứng xử, với câu hỏi: "Có điều gì về quê hương mà bạn muốn thế giới hiểu hơn? Nó được thể hiện như thế nào trong cách bạn mang trên mình danh hiệu này?", Bảo Ngọc cho biết cô muốn là người phụ nữ Việt Nam tiếp nối di sản 75 năm của Hoa hậu Thế giới. Trong tương lai, người đẹp muốn tận dụng nền tảng từ cuộc thi và dự án của mình để tạo ra những tác động thiết thực, không chỉ với tư cách một người làm truyền thông mà còn hướng tới vai trò của một nhà hoạch định chính sách cùng với trái tim và niềm hy vọng của một người làm công tác nhân đạo.

"Đó cũng chính là hình ảnh về một phụ nữ Việt Nam mà tôi muốn thể hiện tại Miss World năm nay", cô chia sẻ. Sau phần ứng xử, Bảo Ngọc bất ngờ được gọi tên vào top 6 chung cuộc cùng người đẹp đến từ Malaysia, Eritrea, Cộng hòa Dominica, Tây Ban Nha và Nam Phi.

Top 6 tiếp tục bước vào phần thi ứng xử. Bảo Ngọc nhận được câu hỏi từ Miss World 2022 - Karolina Bielawska: "Đích đến thành công của bạn là gì?". Người đẹp quê Cần Thơ nói thành công của cô chính là ba mẹ, những người đang có mặt để ủng hộ cô tại cuộc thi.

Bảo Ngọc cho biết ba mẹ cô là bác sĩ, đã dạy cho con gái giá trị của sự cống hiến, hy sinh. Bản thân cô cũng chứng kiến đấng sinh thành miệt mài giành lại sự sống cho các bệnh nhân. Mặc dù không nối nghiệp gia đình, nhưng Bảo Ngọc khẳng định sẽ chọn cống hiến theo cách khác - trở thành nhà hoạch định chính sách.

"Tôi không muốn chỉ mang đến những món quà, tôi muốn mang đến niềm hy vọng. Và niềm hy vọng, điều mà tôi đang nhìn thấy ở những người trẻ - những người sẽ kiến tạo lại tương lai tốt đẹp hơn, bền vững hơn, an toàn hơn và bình đẳng cho tất cả", cô chia sẻ.

Sau màn ứng xử, chủ tịch Hoa hậu Thế giới công bố 2 danh hiệu á hậu thuộc về người đẹp Malaysia và Tây Ban Nha. Người đẹp Cộng hòa Dominica trở thành tân Hoa hậu Thế giới. Như vậy, top 6 là thành tích cao nhất của Bảo Ngọc tại cuộc thi.