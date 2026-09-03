Kiều Thanh đối mặt nguy cơ bị tước danh hiệu NSƯT nếu chịu án

Sau khi NSƯT Kiều Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) đã lên tiếng.

Ngày 3/9, theo thông tin từ báo Lao Động, ông Lê Đức Trung, Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), cho biết cơ quan này đang phối hợp với các đơn vị chức năng để xử lý thông tin liên quan. Theo ông Trung, nếu Kiều Thanh bị kết án và phải chấp hành án, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ thực hiện việc tước danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT) theo quy định. “Luật Thi đua, khen thưởng cũng nói rất rõ” về vấn đề này, ông cho biết.

Kiều Thanh được phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2015. Trước đó, ngày 25/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam Kiều Thị Thanh, 45 tuổi, được biết đến với nghệ danh Kiều Thanh, để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Vụ án hiện tiếp tục được điều tra, mở rộng. Việc nữ diễn viên bị khởi tố thu hút sự quan tâm của công chúng, một phần bởi Kiều Thanh từng được Nhà nước phong tặng danh hiệu NSƯT năm 2015. Sau thông tin về vụ án, nhiều khán giả đặt câu hỏi liệu danh hiệu của cô có bị ảnh hưởng.

Kiều Thanh sinh năm 1981 tại Hà Nội. Ban đầu, cô định hướng theo ngành sư phạm nhưng năm 1999 quyết định thi vào Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội và trúng tuyển. Sau khi tốt nghiệp, nữ diễn viên công tác tại Nhà hát Kịch Hà Nội, tham gia nhiều vở diễn. Sau khi NSƯT Kiều Thanh bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ thuộc Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch (Bộ VH-TT&DL) đã lên tiếng. Khởi tố NSƯT Kiều Thị Thanh (diễn viên Kiều Thanh) về tội mua bán trái phép chất ma túy Tên tuổi Kiều Thanh được biết đến rộng rãi qua vai Trà “cave” trong Phía trước là bầu trời. Nhân vật có tính cách gai góc, số phận nhiều biến động giúp nữ diễn viên tạo dấu ấn với khán giả truyền hình. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều tác phẩm như Dòng sông phẳng lặng, Khi đàn chim trở về, Hai phía chân trời, Đàn trời và Sinh mệnh. Một trong những bộ phim gần đây của Kiều Thanh là Hoa hồng trên ngực trái, phát sóng từ năm 2019. Sau tác phẩm này, nữ diễn viên ít xuất hiện trên màn ảnh và gần như vắng bóng khỏi các dự án truyền hình. Thời điểm Hoa hồng trên ngực trái phát sóng, Kiều Thanh từng gây tranh luận bởi những chia sẻ về đời tư và quan điểm hôn nhân. Một số phát ngôn của cô vấp phải phản ứng từ khán giả, khiến tên tuổi nữ diễn viên trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Hiện vụ án liên quan Kiều Thanh vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra. Việc xử lý danh hiệu NSƯT, nếu có, sẽ được xem xét trên cơ sở kết quả tố tụng và các quy định pháp luật có liên quan.

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