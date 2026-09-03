Hé lộ danh tính và nguyên nhân gây án của hung thủ trong vụ 3 mẹ con tử vong ở Đồng Nai

Đời sống 03/09/2026 11:59

Công an xã Bình Minh có mặt ngay sau đó, phát hiện nghi phạm cố thủ bên trong. Cảnh sát sau đó áp sát, khống chế người này.

Theo thông tin báo Tiền Phong, ngày 3/9, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Đồng Nai phối hợp Công an xã Bình Minh khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà ở ấp Bùi Chu, khiến bốn người trong một gia đình thương vong.

Vụ án được xác định xảy ra khoảng 1 giờ 30 cùng ngày. Ba nạn nhân tử vong gồm một phụ nữ sinh năm 1990 và hai người con, lần lượt sinh năm 2015 và 2025. Người chồng bị thương nặng, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

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Hiện trường vụ án mạng. Ảnh: Báo VNExpress. 

Nguồn tin ban đầu cho biết, trước khi xảy ra vụ án, nghi phạm có quan hệ tình cảm với một cô gái nhưng bị gia đình cô gái ngăn cản. Người này được cho là đã mang theo dao tìm đến nhà cô gái.

Tuy nhiên, do các căn nhà phía trước đều khóa cửa, nghi phạm được cho là đi vòng ra phía sau, tìm cách xâm nhập qua khu vực giếng trời, nhưng vào nhầm nhà của gia đình các nạn nhân.

Khi bị phát hiện, đối tượng đã dùng dao tấn công liên tiếp, khiến bốn người thương vong.

Theo thông tin báo VNExpress, bước đầu, nghi phạm được xác định là Nguyễn Đức Anh, 21 tuổi, ngụ phường Hố Nai. Khoảng 1h30 hôm nay, người này đột nhập căn nhà tại khu chợ Phú Sơn, tấn công đôi vợ chồng hơn 30 tuổi cùng hai con nhỏ (một và 11 tuổi). Vợ chồng chủ nhà chống trả, kêu cứu.

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Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan. Ảnh: Báo VNExpress. 

Người chồng sau đó mở cửa chạy ra ngoài đường chừng 20 m nhưng nghi phạm vẫn đuổi theo, chém nhiều nhát.

Nghe tiếng la thất thanh của các nạn nhân, nhiều hàng xóm chạy đến, đồng thời báo công an.

Lãnh đạo địa phương xác nhận nghi phạm được xác định ở phường Hố Nai. Sau khi nghe tiếng kêu cứu, người dân đã trình báo công an xã. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường và vận động đối tượng. Sau khoảng 20 phút, đối tượng mở cửa và bị cảnh sát khống chế.

Thông tin về quá trình gây án, nguyên nhân dẫn đến việc nghi phạm vào nhầm nhà cũng như động cơ gây án đang được cơ quan công an tiếp tục xác minh, làm rõ.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng chức năng đã phong tỏa khu vực, tổ chức khám nghiệm hiện trường, thu thập dấu vết và lấy lời khai những người liên quan.

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Công an TP Đồng Nai đang phối hợp với Công an xã Bình Minh phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.

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