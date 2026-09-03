BSCKI Nguyễn Như Hậu, Trưởng tua trực khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Chợ Rẫy, cho biết, trường hợp nhập viện mới nhất trong vụ lật xe khách ở Gia Lai là một phụ nữ tên T.T.N.D. (38 tuổi, ngụ phường Phú Định, TPHCM), chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương Gia Lai đến.

Theo thông tin báo Dân trí , tối 2/9, Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) cho biết đã tiếp nhận điều trị thêm một nạn nhân trong vụ lật xe khách ở Gia Lai khiến 24 người thương vong.

Tổn thương còn lại là chấn thương gan độ 3. Đối với tổn thương này, khoa Chấn thương chỉnh hình của bệnh viện đang phối hợp theo dõi, đánh giá tình trạng người bệnh cùng khoa Gan Mật Tụy, dự kiến điều trị bảo tồn.

Qua kiểm tra, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy ghi nhận bệnh nhân có 3 tổn thương chính. Thứ nhất là vết thương hở da vùng cẳng chân, đã được phẫu thuật tại bệnh viện địa phương và hiện trong tình trạng ổn định. Thứ hai là gãy xương ngành ngồi mu, trước mắt sẽ được theo dõi và điều trị theo hướng bảo tồn.

Bệnh viện Chợ Rẫy đánh giá cao quá trình xử trí của cơ sở y tế địa phương, nhất là vết thương vùng cẳng chân của bệnh nhân đã được phẫu thuật tốt.

Bác sĩ Hậu nhấn mạnh, các tổn thương ban đầu của nạn nhân tai nạn giao thông được can thiệp tốt có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần hạn chế nguy cơ trong thời gian chuyển viện, đồng thời tạo thuận lợi cho việc tiếp tục theo dõi và điều trị của người bệnh tại tuyến trên.

Trước đó, vào tối 31/8, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận một nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông lật xe khách trên quốc lộ 19 tại tỉnh Gia Lai là bà N.T.H. (58 tuổi, ngụ phường An Bình, tỉnh Gia Lai).

Bệnh nhân được chuyển từ Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai đến Bệnh viện Chợ Rẫy trong tình trạng liệt 2 chi dưới, mất cảm giác từ rốn xuống 2 chân, tiểu qua ống thông. Kết quả MRI tại cơ sở y tế tuyến dưới ghi nhận bệnh nhân gãy thân đốt sống D12, gãy phức tạp đoạn L1 có mảnh xương rời...

Tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Chợ Rẫy, bệnh nhân được thực hiện xét nghiệm tiền phẫu, siêu âm bụng không thấy dịch tự do, phim X-quang ngực thẳng ghi nhận gãy nhiều xương sườn bên trái.

Bệnh nhân được bác sĩ chuyên khoa Ngoại thần kinh khám và chỉ định mổ cấp cứu để làm cứng, giải áp cột sống D11 đến L1. Hậu phẫu, bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương cột sống thắt lưng, chấn thương ngực trên nền tăng huyết áp, đái tháo đường type 2.

Ảnh minh họa: Internet

Hiện bà H. tỉnh táo, tiếp xúc tốt, tiếp tục được theo dõi sát ở Bệnh viện Chợ Rẫy.

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Gia Lai, vụ lật xe khách trên tuyến tránh quốc lộ 19 ở Gia Lai khiến 4 người tử vong và 20 người bị thương. Các nạn nhân được cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai.

Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) đề nghị Giám đốc Sở Y tế tỉnh Gia Lai và Bệnh viện Chợ Rẫy chỉ đạo các đơn vị liên quan tập trung tối đa lực lượng, thuốc và trang thiết bị y tế để khẩn trương cứu chữa các trường hợp nặng, hạn chế thấp nhất số trường hợp tử vong và giảm thiểu thiệt hại do vụ tai nạn gây ra.

Như trước đó báo VietNamNet đưa tin, khoảng 3h cùng ngày (31/8), xe khách giường nằm Việt Tân Phát, biển kiểm soát 50E-449.XX, do tài xế Nguyễn Cảnh H.L. (SN 1993, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển, lưu thông trên đường tránh QL14 theo hướng từ Hàm Rồng đi xã Đắk Đoa.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VietNamNet.

Khi đến KM10+600 (thôn Hàm Rồng, phường Phú Hội), xe bất ngờ mất lái, lật nghiêng vào lề đường bên phải theo hướng di chuyển. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, 2 người bị thương nặng, xe khách bị hư hỏng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 33 người. Hiện 20 nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Một chủ quán gần hiện trường cho biết, khi cả gia đình đang ngủ thì nghe tiếng đập cửa của hành khách xin trú mưa nên mới biết xảy ra tai nạn.

Qua kiểm tra nhanh, tài xế xe khách không vi phạm nồng độ cồn và ma túy. Hiện các lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.