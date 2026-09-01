Vụ lật xe khách xảy ra lúc hơn 3 giờ sáng 31/8 tại Gia Lai khiến 4 người không qua khỏi. Hiện cơ quan chức năng đang hoàn tất các thủ tục để bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình.

Theo thông tin báo VOV, 3 trong số 4 nạn nhân tử vong đã xác định danh tính đều là nữ, gồm: Trương Thị Diệu H. (sinh năm 1993, quê xã An Nhơn, tỉnh Gia Lai, trú tại xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai); Lê Thị D. (sinh năm 1995, quê xã Trường Minh, huyện Nông Cống cũ, tỉnh Thanh Hóa); và Phạm Thị Mỹ K. (sinh năm 1980, trú tổ 6, phường An Khê, tỉnh Gia Lai). Một nạn nhân còn lại đang được các cơ quan chức năng xác định danh tính và thân nhân. Trong số 20 người bị thương được đưa đến Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai sau tai nạn, hiện 15 bị thương nhẹ đã được xuất viện.

Một trong số nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: VOV. 5 trường hợp còn phải điều trị gồm: bà Nguyễn Thị Thu H. (sinh năm 1968) bị chấn thương cột sống, gãy thân đốt sống D12, L1 và tổn thương tủy, đã được chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy); anh Nguyễn Văn T. (sinh năm 2002) bị gãy 1/3 dưới xương mác phải, được chuyển Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai. Hai bệnh nhân khác có vết thương phức tạp vùng chân, vùng chậu đã được phẫu thuật xử lý. Ngoài ra, còn một nam sinh viên bị chấn thương vùng đầu tiếp tục được theo dõi chấn thương sọ não.

Như trước đó báo Tuổi Trẻ đưa tin, khoảng 3h10 ngày 31-8 trên tuyến tránh quốc lộ 19 đoạn qua phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai, xảy ra vụ tai nạn xe khách đặc biệt nghiêm trọng. Xe khách giường nằm của nhà xe Việt Tân Phát, chạy tuyến TP.HCM - Gia Lai khi đến Km10+600 thuộc tuyến tránh thì bất ngờ bị lật nghiêng vào lề đường bên phải theo chiều lưu thông. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 34 người, gồm 2 lái xe, 1 phụ xe và 31 hành khách. Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VOV. Hậu quả, vụ tai nạn làm 4 người chết và nhiều người bị thương ở các mức độ khác nhau. Người bị thương được chuyển đi cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai. Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực có mưa lớn, trời tối, sương mù dày đặc. Bùn đất từ hai bên đường tràn xuống mặt đường, tạo lớp bùn dày khoảng 10cm, khiến mặt đường trơn trượt. Đáng chú ý, tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, tuyến đường này chưa được nghiệm thu, bàn giao và đưa vào khai thác, sử dụng. Một số hạng mục trên tuyến đang tiếp tục được hoàn thiện để bảo đảm các điều kiện theo quy định. Theo Công an tỉnh Gia Lai, do chưa được phép đưa vào khai thác, các phương tiện không được tự ý lưu thông trên tuyến đường này.

Thông tin MỚI vụ lật xe khách làm nhiều người thương vong ở Gia Lai Liên quan vụ xe khách biển số 50E-449.17 bị lật khiến nhiều người thương vong tại đường tránh phía Đông (địa phận phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai), qua kiểm tra nhanh tài xế âm tính với ma túy và không có nồng độ cồn.

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