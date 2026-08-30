Một diễn viên nổi tiếng trong phim "Hoàng cung" đột ngột qua đời ở tuổi 44

Sao quốc tế 30/08/2026 16:01

Nam diễn viên kỳ cựu người Hàn Quốc Lee Yong-joo đột ngột qua đời vào ngày 29 tháng 8 ở tuổi 44. Tin tức này đã gây chấn động ngành giải trí và người hâm mộ của anh.

Theo thông tin báo VNExpress dẫn tin Starnews Korea, Lee Yong Joo trải qua cơn đau tim đột ngột hôm 29/8, không qua khỏi. Linh cữu diễn viên hiện đặt tại nhà tang lễ bệnh viện ở Gyeonggi. Gia đình đưa tiễn Lee Yong Joo về nơi an nghỉ vào sáng 31/8.

Nhiều người bạn, đồng nghiệp của Lee Yong Joo bàng hoàng khi biết tin buồn. Trên trang cá nhân, diễn viên Kim Jae Woo cho biết nhớ hình ảnh Yong Joo cười rạng rỡ . "Tôi đến gặp Yong Joo lần cuối với lòng nặng trĩu. Này tân binh, thi thoảng ghé thăm anh trong giấc mơ nhé, chúng ta lại cùng nấu mì ăn như ngày xưa nhé", Kim Jae Woo viết. Hai người từng hợp tác ở phim Blue Tower, Lee Yong Joo vào vai người lính trẻ.

Một diễn viên nổi tiếng trong phim 'Hoàng cung' đột ngột qua đời ở tuổi 44 - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong một lần phỏng vấn năm 2013, tài tử tiết lộ thuộc diện không đủ sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự do mắc bệnh lý về tim mạch. Những năm gần đây, anh nhận ít vai diễn, hiếm xuất hiện ở sự kiện giải trí. Hồi tháng 2, Lee Yong Joo cho biết làm quản lý một công ty du lịch trụ sở ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi.

Theo thông tin ZNews, các đồng nghiệp từng hợp tác với nam diễn viên bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Lee Yong Joo và gửi lời chia buồn tới gia quyến. Nam diễn viên hài Kim Jae Woo bày tỏ: "Tôi vẫn nhớ như in hình ảnh cậu ấy mỉm cười bước lại từ xa mỗi khi đến quay phim. Yong Joo là một người tốt, luôn quan tâm đến đồng nghiệp và là một diễn viên đầy nhiệt huyết".

Nam diễn viên Kim Ho Chang chia sẻ hình ảnh tại tang lễ đồng nghiệp. Các diễn viên Song Young Jae và Jeong Si Yeon cũng không giấu được sự bàng hoàng. Jeong Si Yeon đăng tải tấm ảnh chụp chung thời trẻ và nuối tiếc vì chưa kịp liên lạc thêm với Yong Joo trước khi anh ra đi đột ngột.

Lee Yong Joo sinh năm 1982, làm người mẫu trước khi lấn sân mảng phim ảnh năm 2004. Diễn viên đóng nhiều phim điện ảnh, truyền hình, trong đó có vai bạn thân của nam chính ở Hoàng cung - tác phẩm gây sốt năm 2006.

Yong Joo còn góp mặt trong Sunyoung’s Letter, Blue Tower, Bạn trai tôi nhóm máu B, Hello Francesca. Phim cuối cùng của diễn viên là New Recruit, ra mắt năm 2022.

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