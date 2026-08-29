Trịnh Sảng vướng tin đồn 'nương tựa' đại gia, trốn nợ suốt 2 năm sau khi rời Cbiz

Sao quốc tế 29/08/2026 09:00

Trong video mới nhất, Trịnh Sảng chia sẻ chuyện được mẹ mua cho quần áo mới và nói về những tổn thương tâm lý mà cô cho biết bản thân đã trải qua.

Ngày 27/8, truyền thông Trung Quốc đưa tin Trịnh Sảng vừa mở hai tài khoản TikTok và Instagram để chia sẻ những khoảnh khắc đời thường tại Mỹ. Do đã bị cấm hoạt động trong ngành giải trí Trung Quốc, nữ diễn viên chủ yếu sử dụng các nền tảng mạng xã hội quốc tế để duy trì kết nối với người hâm mộ. Tài khoản TikTok của cô hiện thu hút gần 16.000 người theo dõi.

Trong video mới nhất, Trịnh Sảng chia sẻ chuyện được mẹ mua cho quần áo mới và nói về những tổn thương tâm lý mà cô cho biết bản thân đã trải qua. Nữ diễn viên thừa nhận trước đây không dám thường xuyên cập nhật trạng thái vì lo ngại bị hiểu lầm hoặc phán xét. Cô cũng cho biết đã phải rất nỗ lực để vượt qua những biến cố lớn và tiếp tục cuộc sống hiện tại.

Trịnh Sảng vướng tin đồn 'nương tựa' đại gia, trốn nợ suốt 2 năm sau khi rời Cbiz - Ảnh 1

Tuy nhiên, những chia sẻ này nhanh chóng gây tranh luận trên mạng xã hội Trung Quốc. Một bộ phận cư dân mạng cho rằng nội dung Trịnh Sảng đăng tải không có nhiều khác biệt so với những gì cô từng chia sẻ trong thời gian qua. Từ năm 2024, nữ diễn viên được cho là đã sử dụng một số tài khoản mạng xã hội để nói về tình trạng tinh thần và cuộc sống sau khi rời showbiz.

Trịnh Sảng từng là một trong những ngôi sao trẻ nổi tiếng nhất Trung Quốc, đặc biệt sau thành công của bộ phim “Cùng ngắm mưa sao băng”. Tuy nhiên, năm 2021, sự nghiệp của cô chấm dứt sau loạt bê bối liên quan đến việc mang thai hộ và tranh chấp với bạn trai cũ Trương Hằng. Sau đó, cô tiếp tục bị xử phạt vì vi phạm các quy định về thuế. Các cơ quan quản lý nghệ thuật Trung Quốc đã đưa ra lệnh cấm sóng, khiến nữ diễn viên gần như biến mất khỏi ngành giải trí.

Sau khi rời Trung Quốc, Trịnh Sảng sang Mỹ sinh sống. Hai con của cô hiện do Trương Hằng chăm sóc, trong khi nữ diễn viên được cho là gặp các con theo lịch đã thỏa thuận.

Trịnh Sảng vướng tin đồn 'nương tựa' đại gia, trốn nợ suốt 2 năm sau khi rời Cbiz - Ảnh 2

Bên cạnh cuộc sống ở Mỹ, vấn đề tài chính của Trịnh Sảng cũng thường xuyên được truyền thông đề cập. Một số nguồn tin cho rằng cô còn phải đối mặt với các khoản bồi thường và nghĩa vụ tài chính lớn sau những tranh chấp trước đây. Trên mạng xã hội, cũng xuất hiện nhiều tin đồn về đời sống tình cảm của nữ diễn viên, trong đó có thông tin cô được cho là có quan hệ với một doanh nhân.

Tuy nhiên, phần lớn những thông tin liên quan đến đời tư và các mối quan hệ này chưa được xác nhận đầy đủ từ các bên. Sau nhiều năm rời xa màn ảnh, Trịnh Sảng hiện vẫn là cái tên gây tranh luận mỗi khi xuất hiện trên mạng xã hội. Những động thái mới của cô cho thấy nữ diễn viên dường như đang cố gắng xây dựng lại cuộc sống, dù con đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn.

Sau 5 năm rời showbiz, cuộc sống của Trịnh Sảng ở Mỹ ra sao?

Sau 5 năm rời showbiz, cuộc sống của Trịnh Sảng ở Mỹ ra sao?

Trước khi vướng hàng loạt bê bối, Trịnh Sảng từng là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ. Cô gây chú ý từ năm 2009 với Cùng ngắm mưa sao băng, sau đó tiếp tục góp mặt trong nhiều bộ phim được quan tâm như Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Hạ chí chưa tới và Cổ kiếm kỳ đàm.

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