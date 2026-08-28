Con gái riêng của chồng cũ được Chương Tử Di chăm sóc, nay lớn phổng phao khiến dân mạng trầm trồ

Theo truyền thông Trung Quốc, Chương Tử Di không chỉ quan tâm đến cuộc sống mà còn sớm nhận ra năng khiếu nghệ thuật của Mạn Hy. Cô bé được tạo điều kiện học nhạc, piano từ nhỏ. Sự gắn bó giữa hai mẹ con từng gây ra những tranh luận khi Cát Hội Tiệp công khai chỉ trích Chương Tử Di. Tuy nhiên, sau này người mẫu có những chia sẻ tích cực hơn, đặc biệt sau khi Chương Tử Di và Uông Phong ly hôn vào năm 2023. Cát Hội Tiệp từng bày tỏ sự cảm ơn đối với nữ diễn viên vì đã đồng hành và chăm sóc con gái trong nhiều năm.

“Đại hoa đán” Chương Tử Di kết hôn với ca sĩ Uông Phong vào năm 2015. Sau khi về chung nhà, nữ diễn viên trở thành mẹ kế của Uông Mạn Hy, con gái riêng của Uông Phong và người mẫu Cát Hội Tiệp. Sinh năm 2005, Uông Mạn Hy được Chương Tử Di chăm sóc từ khi còn nhỏ và mối quan hệ giữa hai người từng nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Sau khi bố mẹ ly hôn, Uông Mạn Hy vừa tốt nghiệp trung học và được gia đình sắp xếp sang Anh du học. Cô hiện khá kín tiếng, nhưng một số hình ảnh mới được đăng tải trên mạng xã hội gần đây vẫn nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Ở tuổi 21, Uông Mạn Hy được nhận xét đã có sự thay đổi rõ rệt về ngoại hình. Cô sở hữu vóc dáng cao ráo, phong cách thời trang hiện đại cùng thần thái tự tin. Đặc biệt, nhiều người nhận xét cô ngày càng giống mẹ ruột Cát Hội Tiệp, từ đôi mắt, đường nét gương mặt đến khí chất của một người mẫu.

Hành trình trưởng thành của Uông Mạn Hy cũng khiến công chúng chú ý bởi cô lớn lên trong một gia đình có hoàn cảnh khá đặc biệt. Bên cạnh những lợi thế ngoại hình được thừa hưởng từ mẹ ruột, cô còn có nhiều năm nhận được sự chăm sóc và định hướng từ Chương Tử Di.

Dù Chương Tử Di và Uông Phong đã đường ai nấy đi, mối quan hệ giữa nữ diễn viên và con gái riêng của chồng cũ được cho là vẫn khá tốt. Uông Mạn Hy được cho là vẫn giữ liên lạc với mẹ kế và các em cùng cha khác mẹ mỗi khi trở về Trung Quốc.

Hiện tại, Uông Mạn Hy tiếp tục cuộc sống và con đường riêng tại Anh. Trong khi đó, Chương Tử Di tập trung cho công việc và chăm sóc các con sau cuộc hôn nhân tan vỡ. Mối quan hệ giữa nữ diễn viên và con gái riêng của chồng cũ vẫn được xem là một câu chuyện đặc biệt trong đời sống showbiz Hoa ngữ.