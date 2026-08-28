Bị lật mi nặng sau thẩm mỹ, người phụ nữ 62 tuổi phải ghép da

Sức khỏe 28/08/2026 11:35

Ngày 28/8, Bệnh viện Thống Nhất (TP.HCM) cho biết vừa điều trị cho một bệnh nhân bị lật mi dưới hai bên mức độ nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ tại một cơ sở làm đẹp.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 28/8, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết vừa điều trị cho một trường hợp lật mi dưới hai bên mức độ nặng sau phẫu thuật thẩm mỹ tại một cơ sở làm đẹp.

Một năm trước, bà L.N.N. (62 tuổi, ngụ Đồng Nai) đã thực hiện phẫu thuật vùng mi tại một cơ sở làm đẹp. Sau can thiệp, hai mi dưới của người bệnh dần xuất hiện tình trạng co kéo, lật ra ngoài, kèm đau rát, chảy nước mắt liên tục. Khi quay trở lại cơ sở đã thực hiện phẫu thuật để thăm khám, người bệnh được biết cơ sở này đã đóng cửa, không còn hoạt động.

Bà N. phải tìm đến Bệnh viện Thống Nhất để được thăm khám và điều trị.

Bị lật mi nặng sau thẩm mỹ, người phụ nữ 62 tuổi phải ghép da - Ảnh 1
Hai mi dưới bệnh nhân bị lật ra bên ngoài nặng sau khi thẩm mỹ tại cơ sở làm đẹp - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, tại bệnh viện, các bác sĩ ghi nhận người bệnh bị lật mi dưới hai bên mức độ nặng, mi mắt không còn áp sát nhãn cầu, kèm theo viêm kết mạc. Qua thăm khám và hội chẩn, các bác sĩ nhận định sẹo co rút sau phẫu thuật là nguyên nhân khiến mi dưới bị biến dạng, ảnh hưởng đến chức năng bảo vệ bề mặt nhãn cầu.

Sau khi đánh giá toàn diện tình trạng tổn thương, ê-kíp tiến hành phẫu thuật giải phóng phần sẹo co rút và ghép da nhằm phục hồi cấu trúc mi dưới.

Bị lật mi nặng sau thẩm mỹ, người phụ nữ 62 tuổi phải ghép da - Ảnh 2
Bà L.N.N. đang được các bác sĩ Bệnh viện Thống Nhất thăm khám - Ảnh: Báo Tiền Phong

Để bảo đảm vùng ghép da ổn định và hạn chế tác động lên vết mổ, các bác sĩ lựa chọn phẫu thuật từng bên mắt, thay vì can thiệp đồng thời cả hai bên. Sau phẫu thuật, mắt được can thiệp được yêu cầu nhắm và băng cố định bằng gạc trong thời gian phù hợp. Khi mắt thứ nhất hồi phục, vùng ghép da ổn định, người bệnh mới tiếp tục được phẫu thuật mắt còn lại.

BSCKI.Trần Minh Mạnh, Khoa Phẫu thuật hàm mặt - Tạo hình thẩm mỹ, cho biết sau điều trị, sức khỏe người bệnh ổn định. Hai mi dưới đã áp sát nhãn cầu, không còn tình trạng lật mi, triệu chứng chảy nước mắt được cải thiện và tình trạng viêm kết mạc đã được kiểm soát. Người bệnh tiếp tục được theo dõi quá trình lành vùng ghép và hướng dẫn chăm sóc mắt sau phẫu thuật.

Theo các bác sĩ, lật mi không chỉ là vấn đề về thẩm mỹ mà còn có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến chức năng của mắt. Khi mi mắt không khép kín hoặc không áp sát nhãn cầu, bề mặt nhãn cầu dễ bị khô, kích ứng và viêm nhiễm. Nếu tình trạng kéo dài, người bệnh có nguy cơ tổn thương giác mạc, viêm loét giác mạc, hình thành sẹo và thậm chí suy giảm thị lực.

 

Các bác sĩ khuyến cáo người dân khi có nhu cầu phẫu thuật mí mắt hoặc thực hiện các can thiệp thẩm mỹ cần lựa chọn cơ sở y tế được cấp phép, có bác sĩ được đào tạo đúng chuyên khoa và bảo đảm đầy đủ điều kiện thực hiện phẫu thuật.

Việc thực hiện phẫu thuật tại những cơ sở không đủ điều kiện và năng lực chuyên môn có thể dẫn đến các biến chứng không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ mà còn gây tổn thương chức năng, kéo dài thời gian điều trị và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe người bệnh.

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