Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại quả giòn ngọt siêu dễ tìm

Dinh dưỡng 28/08/2026 11:59

Có một loại trái cây có thể hợp khẩu vị của hầu hết mọi người, từ người lớn đến trẻ nhỏ. Đó chính là trái táo. Không chỉ ngon miệng, táo còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Quả táo có chứa rất nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe của bạn chẳng hạn như Carb, chất xơ, đường, chất béo, vitamin C, kali, magie,… Tuy cung cấp nhiều dinh dưỡng nhưng một quả táo chỉ có chứa 52 calo.

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại quả giòn ngọt siêu dễ tìm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, một lý do khiến nhiều người lựa chọn loại quả này đó là thơm ngon và có thể chế biến theo nhiều cách khác nhau. Khi kết hợp với các loại thực phẩm khác thì các món ăn từ táo sẽ càng đa dạng, phong phú, mang đến hương vị thơm ngon, hấp dẫn mà vẫn đảm bảo giá trị dinh dưỡng.

Những lợi ích của quả táo

Tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa: Táo có chứa nhiều chất xơ nên rất tốt cho hệ tiêu hóa. Đặc biệt trong loại quả này còn có chứa pectin (ở phần vỏ táo) có thể bảo vệ những lợi khuẩn và axit lactic trong ruột kết, giúp chúng hoạt động hiệu quả hơn. Đồng thời pectin còn có thể giúp cơ thể loại bỏ độc tố và giảm nguy cơ gây ung thư.

Tăng cường sức khỏe tim mạch: Phenolic trong táo có thể làm giảm cholesterol xấu, giảm nguy cơ xuất hiện những mảng bám trên thành động mạch, từ đó giảm đáng kể nguy cơ gây ra bệnh mạch vành, đồng thời giúp bạn có một trái tim khỏe mạnh.

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại quả giòn ngọt siêu dễ tìm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giảm nguy cơ bị đột quỵ và tiểu đường: Táo được đánh giá là một thực phẩm lành mạnh và có thể góp phần ngăn ngừa nguy cơ bị tiểu đường và đột quỵ.

Kiểm soát cân nặng: Đây là một trong những công dụng được nhiều người biết đến từ quả táo. Nếu bạn đang có ý định giảm cân thì không nên bỏ qua loại thực phẩm này. Táo có chứa nhiều chất xơ giúp bạn thấy no lâu hơn. Bên cạnh đó, một quả táo thường có lượng calo rất thấp nên phù hợp với những người đang có nhu cầu giảm cân.

Khi ăn táo hàng ngày cần lưu ý gì?

Khi đã biết mỗi ngày ăn 1 quả táo có tác dụng gì, có lẽ bạn rất muốn khai thác hết lợi ích của loại trái cây này đúng không nào? Nếu đúng vậy, bạn đừng quên những lưu ý dưới đây:

Không nên chọn táo quá chín vì hàm lượng dinh dưỡng khi đó đã giảm đi đáng kể.

Táo là một loại trái cây trong nước không trồng được mà nhập khẩu hoàn toàn. Bạn nên mua táo ở những siêu thị lớn hoặc cửa hàng trái cây sạch để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại quả giòn ngọt siêu dễ tìm - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Bạn có thể ăn táo khi đói bụng, ăn trước các bữa ăn chính để giảm tiêu thụ thực phẩm giàu calo nhưng không nên ăn ngay sau khi vừa ăn no. Hãy chờ khoảng 30 phút sau khi ăn bữa chính rồi mới ăn táo để giảm gánh nặng cho dạ dày bạn nhé!

Dị ứng táo tuy không phổ biến nhưng vẫn có thể gặp phải. Những người bị dị ứng đào thường có nguy cơ cao bị dị ứng táo.

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Mướp không chỉ mang hương vị ngọt thanh, thơm dịu dễ ăn trong các món canh hay món xào, quả mướp còn được Đông y và y học hiện đại đánh giá cao nhờ hàm lượng dinh dưỡng dồi dào, tốt cho sức khỏe toàn diện.

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