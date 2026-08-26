Bất ngờ với lợi ích sức khỏe từ loại hạt vỏ nâu giòn rụm quen thuộc

Hạnh nhân có nguồn gốc từ Trung Đông nhưng Hoa Kỳ hiện là quốc gia có sản lượng sản xuất hạnh nhân cao nhất thế giới. Hạnh nhân bán trên thị trường hiện nay có dạng hạt thô hoặc hạt chế biến sẵn. Ngoài hạt hạnh nhân , còn có rất nhiều sản phẩm khác được chế biến từ loại hạt dinh dưỡng này như bánh hạnh nhân, sữa hạnh nhân, dầu hạnh nhân…

Cứ 28g hạnh nhân lại cung cấp khoảng 6g protein, 3,5g chất xơ, 14g chất béo, 25g carbohydrate, 161 calo và hàm lượng nhất định các vitamin và khoáng chất khác như: Vitamin B, vitamin E, đồng, mangan, magie, phốt pho, canxi, kẽm… Ăn hạt hạnh nhân có tác dụng gì nếu chúng ta tiêu thụ đủ lượng và đúng cách?

Bảo vệ sức khỏe tim mạch toàn diện

Chất béo không bão hòa đơn kết hợp cùng hàm lượng Vitamin E dồi dào trong hạnh nhân tạo thành tấm lá chắn mạnh mẽ chống lại các bệnh về tim mạch. Chúng có khả năng làm giảm đáng kể mức LDL-cholesterol (cholesterol xấu) trong máu, đồng thời ngăn ngừa quá trình oxy hóa cholesterol – nguyên nhân cốt lõi gây ra tình trạng tắc nghẽn động mạch và các đợt đau tim cấp tính.

Hỗ trợ giảm cân và duy trì vóc dáng

Mặc dù chứa nhiều calo và chất béo, hạnh nhân lại là người đồng hành tuyệt vời trong hành trình giữ dáng nhờ khả năng tạo cảm giác no lâu. Hàm lượng protein và chất xơ cao giúp bạn kiềm chế các cơn thèm ăn vặt, từ đó giảm tổng lượng calo nạp vào trong ngày. Đặc biệt, nghiên cứu chỉ ra rằng cơ thể không hấp thụ khoảng 10–15% lượng chất béo trong hạnh nhân do chúng bị bẫy bên trong thành tế bào thực vật.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện chức năng não bộ và trí nhớ

Trong hạt hạnh nhân chứa hai dưỡng chất then chốt là L-carnitine và Riboflavin (Vitamin B2), có tác dụng kích thích hoạt động của các tế bào thần kinh và tăng cường dẫn truyền thần kinh. Thói quen ăn hạnh nhân thường xuyên không chỉ giúp nâng cao khả năng tập trung, cải thiện trí nhớ ở người trẻ mà còn góp phần làm giảm nguy cơ mắc chứng suy giảm trí nhớ (Alzheimer) ở người lớn tuổi.

Củng cố hệ xương khớp chắc khỏe

Hạch hạnh nhân là nguồn cung cấp khoáng chất thực vật tuyệt vời cho xương như Canxi, Magiê, Măng-gan và Phospho. Sự kết hợp cân bằng giữa các khoáng chất này giúp gia tăng mật độ xương, củng cố cấu trúc khung xương khỏe mạnh và ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ loãng xương hay tổn thương xương khi bước vào tuổi trung niên.

Nên ăn hạnh nhân khi nào?

Nên ăn hạnh nhân vào buổi sáng, thời gian này được coi là lý tưởng để ăn hạnh nhân vì nó làm giảm cảm giác đói, khiến cơ thể no lâu.

Đối với phụ nữ mang thai, những người đang ăn kiêng hoặc có bệnh lý, nên chia hạt hạnh nhân thành nhiều bữa ăn trong ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Hạt hạnh nhân có thể được sử dụng trong các bữa ăn chính hoặc bữa ăn nhẹ. Tuy nhiên, vẫn nên ưu tiên ăn hạt hạnh nhân vào buổi sáng, vì đó là thời điểm tốt nhất.