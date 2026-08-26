Chiếc thuyền chở 4 người bị lật tại khu vực đập tràn Tân Thái, tỉnh Thái Nguyên. Một người dạt vào bờ và được đưa đi cấp cứu, 3 người còn lại mất tích.

Theo thông tin báo VietNamNet, sáng 26/8, ông Nguyễn Hữu Tùng, Chủ tịch UBND xã Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm 3 người mất tích sau vụ lật thuyền xảy ra tại khu vực đập tràn Tân Thái.

Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm 3 nạn nhân bị mất tích do lật thuyền. Ảnh: VietNamNet.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 17h ngày 25/8, tại khu vực đập tràn Tân Thái, giáp ranh giữa xã Đồng Hỷ và xã Vân Hán, tỉnh Thái Nguyên, một chiếc thuyền chở 4 người bất ngờ bị lật.

Danh tính những người trên thuyền được xác định gồm D.V.B. (SN 1990), D.V.H. (SN 1987), D.V.V. (SN 2003) và Đ.B.L. (SN 1983, cùng trú tại phường Linh Sơn, Thái Nguyên).

Rất đông người đến khu vực cầu Linh Nham để theo dõi công tác tìm kiếm. Ảnh: VietNamNet.

Sau khi thuyền bị lật, anh D.V.H. may mắn dạt vào bờ và được người dân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Ba người còn lại gồm D.V.B., D.V.V. và Đ.B.L. mất tích.

Theo thông tin Dân trí, nhận được tin báo, chính quyền địa phương huy động lực lượng công an, quân sự và cứu hộ, cứu nạn đến hiện trường, tổ chức tìm kiếm các nạn nhân.

Lực lượng chức năng vẫn mở rộng phạm vi tìm kiếm, đồng thời phối hợp với người dân địa phương rà soát khu vực xung quanh. Trời mưa tại nơi xảy ra vụ việc gây ảnh hưởng đến công tác cứu nạn.

Công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai. Ảnh: VietNamNet.

Đến sáng 26/8, công tác tìm kiếm vẫn đang được khẩn trương triển khai với hy vọng sớm xác định được vị trí của các nạn nhân.

Nguyên nhân khiến thuyền bị lật đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ.

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