Sau hơn 3 ngày mất tích bí ẩn, thi thể nữ nhân viên thư viện tên Lê Thị Mỹ D. (39 tuổi), làm việc một trường tiểu học ở Đắk Lắk được tìm thấy tại một rẫy cà phê, cách trường khoảng 20km.

Theo thông tin báo VTC News, ngày 14/8, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong của chị Lê Thị Mỹ D. (39 tuổi, nhân viên thư viện Trường Tiểu học Lê Đình Chinh, xã Ea Wy). Thi thể chị D. được phát hiện tại một rẫy cà phê ở khu vực Km92, xã Ea Đrăng, cách trường nơi chị công tác khoảng 20km.

Rất đông người dân tụ tập tại hiện trường vụ việc. Ảnh: VTC News. Theo lãnh đạo nhà trường nơi chị D. công tác, sáng 14/8, nhà trường nhận được thông tin về việc phát hiện thi thể chị D. và đang chờ cơ quan chức năng thông báo cụ thể về vụ việc. Theo vị này, chị D. làm việc tại trường từ năm 2009 đến nay. Trong quá trình làm việc, chị không có biểu hiện bất thường, luôn vui vẻ, hòa đồng với đồng nghiệp. Nhà trường có khu tập thể gồm 4 phòng, chị D. thường ở lại đây để thuận tiện cho công việc.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 21h ngày 10/8, sau khi kết thúc tiệc liên hoan tại trường, chị D. vào phòng riêng ở khu tập thể để nghỉ ngơi. Một giáo viên ở phòng bên cạnh cho biết đã nghe tiếng kêu "á" phát ra từ phòng chị D.. Tuy nhiên, do thời điểm đó trời mưa rất lớn nên người này không sang kiểm tra. Thi thể chị D. được phát hiện tại một rẫy cà phê ở Km92, xã Ea Đrăng (Đắk Lắk), gần khu vực đông dân cư. Ảnh: Báo Dân trí. Đến khoảng 9h ngày 11/8, mọi người phát hiện khói bốc ra từ phòng chị D.. Khi vào kiểm tra, họ không thấy nữ nhân viên này, chỉ phát hiện một góc nệm trên giường và một phần tủ quần áo bị cháy. Đáng chú ý, xe máy, tiền bạc và một số tài sản của chị D. vẫn còn tại trường. Công an xã Ea Wy sau đó ra thông báo truy tìm nữ nhân viên thư viện trường học mất tích. Hiện Công an tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập các thông tin liên quan để làm rõ nguyên nhân tử vong cũng như diễn biến vụ việc.

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