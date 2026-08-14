Giá vàng hôm nay, ngày 14/8/2026: Vàng miếng SJC hạ 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đầu giờ sáng nay cũng hạ 1 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, xuống mức 139,8-142,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu đầu giờ sáng nay giảm tới 1,8 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với mức chốt hôm qua, niêm yết ở mức 140,2-144,2 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đầu giờ sáng nay, giá vàng nhẫn 9999 của Doji giảm 1,2 triệu đồng/lượng ở cả 2 chiều so với kết phiên hôm qua, giao dịch ở mức 140-144 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước quay đầu giảm. Ảnh: VietNamNet.

Ngày 13/8, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 141,3-144,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ được niêm yết ở mức 140,8-143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Giá vàng nhẫn trơn của Bảo Tín Minh Châu được niêm yết ở mức 142-146 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không đổi ở cả hai chiều so với phiên liền trước.

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới giảm xuống 4.417 USD/ounce, thấp hơn hôm qua 3 USD. Kim loại quý quay đầu sau khi chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ không thay đổi trong tháng 7, khi giá hàng hóa giảm bù đắp cho mức tăng của chi phí dịch vụ. Số liệu này cho thấy áp lực lạm phát vẫn có thể kéo dài. Báo cáo PPI được công bố sau số liệu giá tiêu dùng hôm 12.8, cho thấy lạm phát Mỹ tăng 3,4% trong 12 tháng tính đến tháng 7, giảm từ mức 3,5% của tháng 6 và phù hợp với dự báo của các nhà kinh tế.

Ông Tim Waterer, chuyên gia phân tích thị trường trưởng tại KCM Trade, nhận định trên CNBC rằng giá vàng đang trong giai đoạn củng cố sau đà tăng nhờ số liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ, trong bối cảnh kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất hạ nhiệt. Tính từ đầu tháng 8 đến nay, giá vàng đã tăng hơn 8%, khi một loạt số liệu kinh tế Mỹ gần đây yếu hơn dự kiến khiến giới đầu tư giảm đặt cược vào khả năng Fed tăng lãi suất. Trong khi đó, Iran và Mỹ vẫn bất đồng về những nỗ lực nhằm đạt được một thỏa thuận chấm dứt lâu dài cuộc chiến tại vùng Vịnh. Các cuộc đàm phán nhằm khôi phục thỏa thuận tạm thời đạt được hồi tháng 6 đến nay chưa có tiến triển...