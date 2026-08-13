Danh tính nữ chủ doanh nghiệp bị khởi tố vì dùng tài khoản cá nhân mua bán vàng bạc

Một nữ chủ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dùng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ hoạt động mua bán vàng, bạc, trang sức.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 13/8, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk, cho biết Viện kiểm sát nhân dân khu vực 7 đã phối hợp Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nga (59 tuổi), trú tại xã M’Đrắk thuộc tỉnh này để điều tra về tội Trốn thuế.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nga (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Nga là chủ doanh nghiệp tư nhân TS, có trụ sở tại xã M’Đrắk, hoạt động trong lĩnh vực mua bán vàng, bạc và trang sức. Doanh nghiệp này được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu vào tháng 5/1995.

Cơ quan chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thị Thanh Nga. Ảnh: Viện KSND tỉnh Đắk Lắk - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, trong năm 2024 và 2025, bà Nga đã sử dụng tài khoản cá nhân để nhận tiền từ các giao dịch mua bán vàng, bạc, trang sức. Tuy nhiên, số tiền này không được cung cấp đầy đủ cho kế toán để ghi chép vào sổ sách, xuất hóa đơn và kê khai thuế theo quy định.

Cơ quan chức năng xác định bà Nga đã trốn thuế hơn 430 triệu đồng, gồm thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp.

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