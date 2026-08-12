Thang máy gặp sự cố, giải cứu 13 người mắc kẹt, trong đó có 8 trẻ em

Đời sống 12/08/2026 11:51

Mới đây, đoạn video ghi lại quá trình lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH giải cứu những người mắc kẹt trong thang máy tại Hà Nội được chia sẻ trên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Theo thông tin từ báo Sức khỏe và Đời sống, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an TP Hà Nội, khoảng 18h10 ngày 6/8, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 nhận được tin báo về sự cố kẹt thang máy tại ngôi nhà ở kết hợp kinh doanh số 1C Định Công Thượng, phường Định Công.

Thời điểm thang máy gặp sự cố, bên trong cabin có 13 người bị mắc kẹt, gồm 5 người lớn và 8 trẻ em. Trong số này có 2 người nước ngoài.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 13 đã báo cáo Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an TP Hà Nội, đồng thời xuất 1 xe cứu nạn, cứu hộ, 1 xe chữa cháy và 1 xe máy chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tổ chức cứu nạn.

Tại hiện trường, Chỉ huy cứu nạn, cứu hộ chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng triển khai đội hình tiếp cận thang máy. Lực lượng chức năng đồng thời trấn an, hướng dẫn những người mắc kẹt giữ bình tĩnh, không hoảng loạn trong quá trình chờ được giải cứu.

Thang máy gặp sự cố, giải cứu 13 người mắc kẹt, trong đó có 8 trẻ em - Ảnh 1
Một vụ thang máy gặp sự cố tại Định Công khiến 13 người mắc kẹt, trong đó có 8 trẻ em. Lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã nhanh chóng đưa các nạn nhân ra ngoài an toàn - Ảnh: Báo Sức khỏe và Đời sống

Theo thông tin từ báo Người Đưa Tin, sau khi đánh giá tình hình, cán bộ, chiến sĩ triển khai các biện pháp kỹ thuật đưa cabin thang máy về đúng vị trí tầng, đồng thời sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để mở cửa thang máy, tạo lối thoát nạn an toàn.

Sau thời gian khẩn trương xử lý, lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ đã mở được cửa thang máy, đưa toàn bộ 13 người, gồm 5 người lớn và 8 trẻ em, ra ngoài an toàn. Trong số những người được giải cứu có 2 người nước ngoài.

Sau khi hoàn tất công tác cứu nạn, vụ việc được bàn giao cho Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 phối hợp với Công an phường Định Công tiếp tục thụ lý, giải quyết theo quy định.

 

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