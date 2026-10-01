Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

3 tờ có dãy số 383665 thuộc đài Bến Tre mở thưởng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 9 trúng độc đắc trị giá 6 tỉ đồng (chưa trừ thuế).

Theo thông tin báo Dân trí, ngày 1/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, anh Lê Hữu Phước, chủ một đại lý vé số ở phường Trà Vinh, tỉnh Vĩnh Long, cho biết đại lý vừa đổi thưởng cho một khách hàng trúng giải độc đắc xổ số miền Nam.

Theo đó, 3 vé số mang dãy số 383665, trúng giải độc đắc trong kỳ quay thưởng ngày 29/9 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre.

Khách hàng may mắn là một phụ nữ 55 tuổi, làm nghề bán cá tại chợ Tiểu Cần, tỉnh Vĩnh Long.

Không chỉ bất ngờ trúng giải độc đắc với 3 vé, mỗi vé trị giá 2 tỷ đồng, người phụ nữ này còn trúng giải bảy với 3 vé trên, mỗi vé được 200.000 đồng.

3 vé số mang dãy số 383665, trúng giải độc đắc trong kỳ quay thưởng ngày 29/9 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre. Ảnh: Báo Dân trí.

Anh Phước cho biết người phụ nữ đã đi cùng con đến đại lý để nhận thưởng. Sau khi nhận tiền mặt, khách hàng nhờ đại lý hướng dẫn đến ngân hàng gửi tiết kiệm 4 tỷ đồng. Số tiền còn lại, người này dự định dùng để trả nợ và làm vốn kinh doanh.

Hiện vẫn còn 13 vé Bến Tre trúng giải độc đắc trong kỳ quay thưởng ngày 29/9 nhưng chưa xuất hiện người đến đại lý nhận thưởng.

Các đại lý vé số tại Vĩnh Long đang thông tin, kêu gọi khách hàng kiểm tra lại những tờ vé số đã mua và nhanh chóng đến đổi thưởng nếu phát hiện vé trúng giải.

Theo thông tin báo Thanh Niên, đại lý vé số Anh Thư ở TP.HCM (Bình Dương cũ) đã đổi thưởng 36 tờ vé trúng xổ số miền Nam ngày 28 tháng 9 cho 2 người, tổng trị giá giải thưởng là 1,8 tỉ đồng.

Cụ thể, những tờ vé trên đều có cùng dãy số cuối là 60372, trúng giải an ủi xổ số TP.HCM ngày 28 tháng 9. Đại lý tiết lộ trong 2 khách trúng thưởng, người trúng nhiều nhất là 32 tờ với giá trị giải thưởng là 1,6 tỉ đồng, người còn lại trúng 4 tờ.

Danh tính người phụ nữ chuyên lừa lấy vé số của người khuyết tật ở TP.HCM Ngày 23/4, Công an phường Tây Thạnh, TPHCM, vừa bắt giữ Cao Thị Kim Châu (SN 1984, ngụ phường Bàn Cờ) và Nguyễn Thị Hồng Nhi (SN 1986, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

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