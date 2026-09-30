Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Tối 29/9, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn hộ chung cư Conic Boulevard trên đường Huỳnh Bá Chánh (xã Tân Nhựt, TPHCM).

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 29/9, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại căn hộ chung cư Conic Boulevard trên đường Huỳnh Bá Chánh (xã Tân Nhựt, TPHCM).

Khoảng 18h30 cùng ngày, hỏa hoạn bùng phát tại căn hộ tầng 11, tòa nhà B của chung cư nói trên.

Từ dưới nhìn lên, nhiều cư dân phát hiện khói đen bốc ra từ khu vực ban công. Chuông báo cháy của tòa nhà cũng reo liên tục, hệ thống điện cũng bị ngắt.

Khói đen bốc ra từ căn hộ tầng 11 chung cư Conic Boulevard - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, phát hiện hỏa hoạn, nhiều cư dân sinh sống trong tòa nhà, mang theo đồ đạc di chuyển theo thang bộ xuống đất.

Đám cháy được lực lượng tại chỗ dập tắt ngay sau đó. Hỏa hoạn không gây thương vong, nhưng làm hư hỏng một số tài sản bên trong căn hộ.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định, đám cháy bùng phát tại khu vực bếp.

Chung cư Conic Boulevard có 2 khối căn hộ cao 15 tầng cùng 1 tầng hầm, với hơn 950 căn hộ, nằm gần nút giao Võ Văn Kiệt và quốc lộ 1A.

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3 Sáng 29/9, ông Nguyễn Hoài Nam, Giám đốc Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Nghệ An, cho biết em Thắng được chuyển đến viện một ngày trước trong tình trạng đứt rời bàn tay, cẳng tay dập nát. Bác sĩ mất 7 tiếng xử lý các vết thương ban đầu, giúp bệnh nhi ổn định sức khỏe.

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