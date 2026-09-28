Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước

Đời sống 28/09/2026 15:55

Chiều 27/9, một vụ đuối nước thương tâm xảy ra tại khu vực biển thuộc xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng làm hai em nhỏ tử vong.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, ngày 28/9, lãnh đạo UBND xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng, cho biết chiều 27/9, 5 em nhỏ rủ nhau đến bãi biển trên địa bàn tắm thì gặp nạn. Người dân kịp thời cứu được 3 em, 2 em còn lại tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h30 ngày 27/9, một nhóm gồm năm em nhỏ từ 7-11 tuổi (cùng trú tại xã Bắc Bình) rủ nhau đến tắm tại khu vực biển thuộc thôn Minh Tân 2, xã Phan Rí Cửa.

Trong lúc tắm, các em bị sóng cuốn. Phát hiện sự việc, người dân gần đó nhanh chóng tiếp cận, đưa ba em vào bờ an toàn; hai em còn lại tử vong.

Hai nạn nhân được xác định là T.V.R.T. (SN 2015) và L.D.H.K. (SN 2019, cùng trú tại xã Bắc Bình).

Nhóm em nhỏ rủ nhau tắm biển, 2 em tử vong do đuối nước - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau khi nhận tin báo, Công an xã Phan Rí Cửa có mặt tại hiện trường, phối hợp xác minh vụ việc. Sau đó, thi thể hai nạn nhân được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Cơ quan chức năng khuyến cáo phụ huynh không để trẻ tự ý tắm biển, đặc biệt tại những khu vực không có lực lượng cứu hộ và khi biển có sóng lớn.

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