Ngày 28/9, UBND xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân thích của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 28/9, UBND xã Hợp Minh (Nghệ An) phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của một bé gái sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông báo của UBND xã Hợp Minh, khoảng 4h15 ngày 27/9, anh Nguyễn Thiện Hoạt trên đường đi lễ, phát hiện một chiếc giỏ nhựa màu hồng đặt dưới gốc cây xà cừ.

Qua kiểm tra chiếc giỏ, anh Hoạt phát hiện một bé gái sơ sinh đang ngủ bên trong. Sau đó, anh Hoạt đưa cháu bé về nhà chăm sóc và trình báo cơ quan chức năng.

Bé gái được phát hiện trong chiếc làn nhựa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua kiểm tra ban đầu, bé gái được xác định khoảng 10-15 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, sức khỏe bình thường. Thời điểm phát hiện, cháu mặc bộ đồ sơ sinh màu hồng và đội mũ vải cùng màu.

Nằm trong chiếc giỏ còn có 2 gối sơ sinh, một số quần áo, tã lót và một lá thư viết tay. Trong thư, người viết cho biết mình là mẹ đơn thân, đã sinh 2 con và hiện không có việc làm nên gửi lại con, nhờ người khác nuôi dưỡng. Cuối thư, người mẹ viết lời xin lỗi con.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hợp Minh đã lập biên bản vụ việc theo quy định.

Hiện cháu bé được UBND xã Hợp Minh bố trí người chăm sóc tạm thời trong thời gian xác minh cha, mẹ hoặc người thân.

Chính quyền địa phương thông báo tìm người thân của cháu bé trong 7 ngày, từ ngày 28/9 đến hết ngày 4/10. Nếu hết thời hạn trên không có người thân đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật.

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