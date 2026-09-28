Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm'

Đời sống 28/09/2026 15:01

Ngày 28/9, UBND xã Hợp Minh, tỉnh Nghệ An phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân thích của một bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 28/9, UBND xã Hợp Minh (Nghệ An) phát thông báo tìm cha, mẹ hoặc người thân của một bé gái sơ sinh được người dân phát hiện bị bỏ rơi trên địa bàn.

Theo thông báo của UBND xã Hợp Minh, khoảng 4h15 ngày 27/9, anh Nguyễn Thiện Hoạt trên đường đi lễ, phát hiện một chiếc giỏ nhựa màu hồng đặt dưới gốc cây xà cừ.

Qua kiểm tra chiếc giỏ, anh Hoạt phát hiện một bé gái sơ sinh đang ngủ bên trong. Sau đó, anh Hoạt đưa cháu bé về nhà chăm sóc và trình báo cơ quan chức năng.

Mẹ bỏ rơi con sơ sinh vì 'đã có 2 con và không có việc làm' - Ảnh 1
Bé gái được phát hiện trong chiếc làn nhựa - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, qua kiểm tra ban đầu, bé gái được xác định khoảng 10-15 ngày tuổi, nặng khoảng 3kg, sức khỏe bình thường. Thời điểm phát hiện, cháu mặc bộ đồ sơ sinh màu hồng và đội mũ vải cùng màu.

Nằm trong chiếc giỏ còn có 2 gối sơ sinh, một số quần áo, tã lót và một lá thư viết tay. Trong thư, người viết cho biết mình là mẹ đơn thân, đã sinh 2 con và hiện không có việc làm nên gửi lại con, nhờ người khác nuôi dưỡng. Cuối thư, người mẹ viết lời xin lỗi con.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hợp Minh đã lập biên bản vụ việc theo quy định.

Hiện cháu bé được UBND xã Hợp Minh bố trí người chăm sóc tạm thời trong thời gian xác minh cha, mẹ hoặc người thân.

Chính quyền địa phương thông báo tìm người thân của cháu bé trong 7 ngày, từ ngày 28/9 đến hết ngày 4/10. Nếu hết thời hạn trên không có người thân đến nhận, địa phương sẽ thực hiện các thủ tục tiếp theo theo quy định pháp luật.

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Sáng 28/9, ông Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Điền (TP Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo lao xuống vực khiến tài xế tử vong.

Xem thêm
Từ khóa:   Mẹ bỏ rơi con bỏ rơi trẻ tin moi

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Qua đêm nay, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, 3 con giáp phúc khí đầy mình, vận mệnh vượng phát, ung dung nằm trên đống vàng hưởng trọn vinh hoa phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Ô tô bốc cháy khi đâm vào dải phân cách khiến 5 người thương vong

Video 1 giờ 50 phút trước
Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Châu Tinh Trì đích thân ngỏ lời mời David Beckham xem phim mới

Sao quốc tế 1 giờ 52 phút trước
Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Đời sống 1 giờ 54 phút trước
Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 2 giờ 50 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 2 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Tử vi thứ Sáu 16/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Dậu đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt khó tránh

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn