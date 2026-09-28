Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 28/09/2026 11:33

Sáng 28/9, ông Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Điền (TP Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo lao xuống vực khiến tài xế tử vong.

Theo thông tin từ VietNamNet, sáng 28/9, ông Trần Xuân Anh, Chủ tịch UBND xã Bình Điền (TP Huế) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn xe đầu kéo lao xuống vực khiến tài xế tử vong.

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 0h20 ngày 28/9, tại Km47+900 trên tuyến Quốc lộ 49, đoạn qua đèo Kim Quy thuộc địa phận xã Bình Điền.

Lúc này, anh P.V.C. (38 tuổi, trú xã Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị) điều khiển xe đầu kéo BKS 74H-004.XX kéo theo rơ moóc 37RM-008.XX, đang chở tinh bột sắn, lưu thông theo hướng A Lưới đi Bình Điền.

Khi đang đổ đèo Kim Quy, xe đầu kéo lao về phía bên trái, rơi khỏi phần đường, lao xuống vực.

Vụ tai nạn khiến tài xế P.V.C. tử vong tại chỗ, xe đầu kéo bị hư hỏng nặng.

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, nhận được tin báo, lực lượng chức năng trên địa bàn đã có mặt để điều tiết giao thông, tổ chức cứu hộ phương tiện cùng nạn nhân dưới vực.

Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

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