Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy

Đời sống 25/09/2026 13:10

Sau tiếng sét lớn trưa 25/9, người phụ nữ đi xe máy loạng choạng lao vào lề đường, được đưa tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch.

Theo thông tin từ báo Dân trí, chiều 25/9, một lãnh đạo UBND phường Trường Vinh, Nghệ An cho biết trưa cùng ngày trên địa bàn vừa xảy ra một vụ sét đánh trúng người đi đường.

Thông tin ban đầu, khoảng 11h52 trưa nay 25/9, khu vực vòng xuyến Hải Quan, phường Trường Vinh, Nghệ An có mưa dông, sấm sét.

Thời điểm này nhiều người dân chạy xe máy, ô tô trên các tuyến đường cạnh vòng xuyến.

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Đoạn video do người dân chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy một tia sét đánh xuống đường, tạo vệt sáng làm người phụ nữ chạy xe máy ngã xuống đường. 

Danh tính người phụ nữ bị sét đánh nguy kịch khi đang lái xe máy - Ảnh 1
Tia sét đánh trúng người điều khiển xe máy đang lưu thông trên đường - Ảnh: Báo Dân trí

 

Theo thông tin từ báo Thanh Niên, danh tính nạn nhân được xác định là bà H.T.H. - 47 tuổi, ngụ phường Vinh Tân (cũ), nay là phường Trường Vinh.

Bà H. được người dân xung quanh đưa tới Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Theo các bác sĩ cấp cứu, nạn nhân bị bỏng vùng cánh tay phải, lưng và đùi, không nguy kịch tính mạng.

Theo Đài khí tượng thủy văn Nghệ An, ngày 25-9 ở Nghệ An và khu vực thành phố Vinh (cũ) có mưa rào và dông, xuất hiện lốc, sét do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lạnh lục địa.

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