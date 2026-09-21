Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung

Đời sống 21/09/2026 09:50

Sau thời gian sống chung và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, Huỳnh Thị Nghĩa dùng dao đâm mẹ chồng tử vong. Nghĩa đã bị khởi tố, tạm giam để điều tra về hành vi giết người.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 20/9, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Huỳnh Thị Nghĩa (36 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung, tỉnh Đồng Tháp) để điều tra về hành vi "giết người".

Theo điều tra ban đầu, năm 2011, Nghĩa kết hôn với con trai bà L.T.T. (56 tuổi, ngụ xã Tân Phú Trung). Hai vợ chồng có 2 con gái.

Khoảng năm 2023, chồng Nghĩa bỏ đi. Nghĩa ở lại sống cùng bà T. và hai con, phải đi làm thuê để trang trải cuộc sống, nuôi con.

Trong thời gian sống chung, Nghĩa và gia đình chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Khoảng 3h30 ngày 15/9, trong lúc xảy ra mâu thuẫn, Nghĩa dùng dao tấn công bà T. khiến nạn nhân chết tại chỗ.

Con dâu sát hại mẹ chồng tử vong do mâu thuẫn khi sống chung - Ảnh 1
Huỳnh Thị Nghĩa tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Dân trí, nhận tin báo, Công an xã Tân Phú Trung nhanh chóng đến hiện trường đưa Nghĩa về trụ sở công an để phục vụ công tác điều tra.

Tại cơ quan công an, Nghĩa bước đầu thừa nhận hành vi dùng dao đâm bà T..

Kết quả khám nghiệm tử thi xác định bà T. tử vong do mất máu cấp, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Hiện vụ án đang được Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục điều tra, làm rõ.

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