Các sản phẩm gồm Herbal Gel For Women (số tiếp nhận 005343/23/CBMP-HCM), Herbal Gel For Men (005344/23/CBMP-HCM), Herbal Allure (005271/23/CBMP-HCM) và Herbal Charme (005272/23/CBMP-HCM), các sản phẩm đều của nhãn hàng Giang’s.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, quyết định của Cục Quản lý dược, 4 lô mỹ phẩm bị thu hồi do Công ty TNHH sản xuất thương mại xuất nhập khẩu Quang Tiến (TP.HCM) sản xuất, Công ty TNHH Giang's Care chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Đối với Herbal Allure và Herbal Charme, cùng có quy cách chai 100ml, nhãn sản phẩm ghi thiếu thành phần O-Cymen-5-Ol và ghi thừa thành phần Iso Propyl Methylphenol.

Trong đó hai sản phẩm Herbal Gel For Women và Herbal Gel For Men đều có quy cách chai 150g. Kết quả kiểm tra cho thấy nhãn sản phẩm ghi thiếu một số thành phần so với hồ sơ công bố, đồng thời ghi thừa thành phần Methol.

Cục Quản lý dược yêu cầu các cơ sở kinh doanh, sử dụng ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng các lô mỹ phẩm trên và trả lại sản phẩm cho nơi cung ứng.

Công ty TNHH Giang's Care phải thông báo thu hồi, tiếp nhận sản phẩm trả lại và tổ chức tiêu hủy toàn bộ 4 lô vi phạm. Doanh nghiệp đồng thời phải rà soát các lô khác của 4 sản phẩm này, chủ động thu hồi nếu phát hiện sai phạm tương tự.

Kết quả thu hồi, tiêu hủy và rà soát phải được báo cáo về Cục Quản lý dược và Sở Y tế TP.HCM trước ngày 16/12.

Cũng với lý do công thức sản phẩm lưu thông không đúng hồ sơ đã công bố, Cục Quản lý dược quyết định thu hồi 2 lô mỹ phẩm do Công ty TNHH IDOCTOR chịu trách nhiệm đưa ra thị trường. Nhà sản xuất là IBC BUSINESS COOP, có địa chỉ tại Incheon, Hàn Quốc.

Hai sản phẩm bị thu hồi gồm iDr.Skin 10gf Growth Factor Ampoule (số tiếp nhận 162330/21/CBMPQLD), số lô G16A12, hạn dùng ngày 19/7/2029 và iDr.Skin Phyto Placenta P-Dna Mask (số tiếp nhận 280214/25/CBMPQLD), số lô G15E27, hạn dùng ngày 26-5-2029; hai sản phẩm của nhãn hàng iDr.Skin.

Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VietNamNet, dựa vào kết quả kiểm tra, sản phẩm iDr.Skin 10gf Growth Factor Ampoule ghi thừa 4 thành phần gồm Capryl Glycol, PPG-26-Buteth-26, PEG-40 Hydrogenated Castor Oil và Phenoxyethanol.

Trong khi đó iDr.Skin Phyto Placenta P-Dna Mask ghi thừa 5 thành phần gồm Propylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Acacia Senegal Gum, Nopalea Cochenillifera Extract và Ethylhexylglycerin.

Ngoài yêu cầu thu hồi, tiêu hủy toàn bộ hai lô sản phẩm vi phạm, Cục Quản lý dược còn quyết định tạm ngừng xem xét, tiếp nhận hồ sơ công bố mỹ phẩm đối với Công ty TNHH IDOCTOR trong thời hạn 6 tháng.

Sau thời gian này, nếu doanh nghiệp khắc phục đầy đủ các vi phạm và có báo cáo theo quy định, Cục Quản lý dược sẽ xem xét tiếp nhận trở lại hồ sơ công bố mỹ phẩm do công ty đứng tên.

Công ty TNHH IDOCTOR phải thông báo thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng; tiếp nhận sản phẩm trả lại, tổ chức tiêu hủy và rà soát toàn bộ các lô khác đã nhập khẩu của hai sản phẩm để chủ động thu hồi nếu phát hiện sai phạm tương tự.

Kết quả thực hiện phải được báo cáo về Cục Quản lý dược và Sở Y tế TP.HCM trước ngày 16-12.

Sở Y tế TP.HCM có trách nhiệm giám sát việc thu hồi, tiêu hủy các lô mỹ phẩm vi phạm của cả hai doanh nghiệp, đồng thời kiểm tra, xử lý nếu phát hiện các lô sản phẩm khác có sai phạm tương tự. Kết quả giám sát phải được báo cáo về Cục Quản lý dược trước ngày 31-12.