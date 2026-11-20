AFP đề cập đến trường hợp của Thammarawee Lin, một nữ khán giả người Thái Lan đã dành hơn 20 ngày đứng chờ bên ngoài khách sạn tại Hoành Điếm để có cơ hội nhìn thấy Trương Lăng Hách. Cùng nhiều người hâm mộ khác, cô thường xuyên hướng điện thoại về phía lối ra, kiên nhẫn chờ nam diễn viên xuất hiện. Dù trời mưa hay nắng, nhóm khán giả vẫn không bỏ cuộc, thậm chí chủ động đặt ghế từ trước để giữ vị trí quan sát thuận lợi.

Không chỉ tạo sức hút qua màn ảnh, Trương Lăng Hách còn góp phần đưa phim trường Hoành Điếm trở thành điểm đến của người hâm mộ quốc tế. Theo ghi nhận của hãng thông tấn Agence France-Presse (AFP) ngày 17/11, ngày càng nhiều khán giả nước ngoài tìm đến địa danh này với hy vọng được gặp trực tiếp những diễn viên họ yêu thích, trong đó có nam chính Trục Ngọc.

Chia sẻ với AFP, người phụ nữ 46 tuổi cho biết đã chi khoảng 5.000 nhân dân tệ cho vé máy bay từ Bangkok và chi phí khách sạn. Dù số tiền bỏ ra vượt dự tính, cô vẫn muốn tiếp tục hành trình chờ đợi thần tượng. Câu chuyện phần nào cho thấy sức ảnh hưởng của Trương Lăng Hách đã vượt khỏi phạm vi màn ảnh, đủ sức khiến người hâm mộ thực hiện những chuyến đi xuyên biên giới.

Hoành Điếm vốn là một trong những trung tâm sản xuất phim ảnh lớn nhất Trung Quốc, thường được ví như “Hollywood phương Đông”. Nơi đây sở hữu quần thể trường quay rộng lớn, tái hiện nhiều bối cảnh từ cung điện cổ, phố xá Hong Kong xưa đến các công trình kiến trúc truyền thống. Đây cũng là địa điểm quen thuộc của nhiều đoàn làm phim cổ trang, điện ảnh và truyền hình.

Sự xuất hiện của đông đảo người hâm mộ quốc tế đang tạo ra một loại hình du lịch mới tại địa phương. Theo AFP, một số đơn vị kinh doanh đã cung cấp dịch vụ thiết kế lịch trình săn gặp nghệ sĩ, bố trí phương tiện riêng, thậm chí gọi điện đánh thức khách hàng để họ kịp đến địa điểm quay phim. Có đơn vị còn tổ chức cho du khách lên núi, sử dụng ống kính tele để quan sát hoạt động ghi hình từ xa.

Bên cạnh khán giả Thái Lan, du khách đến từ Hàn Quốc, Singapore và Malaysia cũng tìm đến Hoành Điếm. Một nữ sinh Malaysia cho biết cô đã nhiều lần ghé thăm nơi này và từng nhìn thấy khoảng 10 nghệ sĩ Trung Quốc trong một chuyến đi.

Đằng sau hiện tượng trên là sức lan tỏa ngày càng lớn của phim truyền hình Trung Quốc tại thị trường quốc tế. Trục Ngọc, với sự tham gia của Trương Lăng Hách và Điền Hi Vi, được xem là một trong những tác phẩm giúp nam diễn viên tiếp cận đông đảo khán giả nước ngoài. Theo AFP, bộ phim từng lọt bảng xếp hạng các chương trình truyền hình không nói tiếng Anh được xem nhiều trên Netflix trong tuần ra mắt.

Dù vậy, các chuyên gia nhận định phim Trung Quốc vẫn cần thêm thời gian để đạt tầm ảnh hưởng toàn cầu tương đương làn sóng phim Hàn Quốc. Sức hút của Trương Lăng Hách tại Hoành Điếm vì thế không chỉ phản ánh độ nổi tiếng của một ngôi sao, mà còn cho thấy tiềm năng kết nối giữa ngành giải trí, du lịch và kinh tế địa phương.