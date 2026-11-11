Trương Lăng Hách đổi đời nhờ 'Trục Ngọc', vươn lên hàng đỉnh lưu thế hệ 95

Sao quốc tế 11/11/2026 15:10

Chỉ trong khoảng nửa năm kể từ khi Trục Ngọc lên sóng, Trương Lăng Hách đã có bước chuyển mình đáng kể trong sự nghiệp. Từ một diễn viên trẻ sở hữu ngoại hình nổi bật nhưng chưa tạo được dấu ấn đủ lớn, anh hiện được truyền thông và khán giả nhắc đến như một trong những gương mặt nổi bật của lứa diễn viên sinh sau năm 1995 tại màn ảnh Hoa ngữ.

Trong Trục Ngọc, Trương Lăng Hách đảm nhận vai Tạ Chinh, vị hầu gia mang mối thù gia tộc kéo dài 17 năm. Nhân vật gây ấn tượng bởi sự đối lập giữa vẻ ngoài bệnh tật, yếu ớt khi phải che giấu thân phận và khí chất mạnh mẽ của một chiến thần lúc trở lại chiến trường. Những màn chuyển biến về hình tượng cùng các phân đoạn thể hiện nội tâm đã giúp Tạ Chinh trở thành nhân vật được bàn luận rộng rãi.

Lên sóng từ tháng 3/2026, bộ phim kết hợp cùng Điền Hi Vi nhanh chóng tạo hiệu ứng trên các nền tảng trực tuyến. Theo thống kê được truyền thông Trung Quốc dẫn lại, Trục Ngọc đạt trung bình hơn 90 triệu lượt xem mỗi tập theo Vân Hợp, trở thành một trong những tác phẩm có thành tích nổi bật nhất năm. Đáng chú ý, đây cũng là bộ phim giúp Trương Lăng Hách trở thành nam diễn viên thế hệ 95 duy nhất có tác phẩm đóng chính đạt nhiệt độ 10.000 trên cả ba nền tảng lớn gồm iQIYI, Youku và Tencent Video.

Trương Lăng Hách đổi đời nhờ 'Trục Ngọc', vươn lên hàng đỉnh lưu thế hệ 95 - Ảnh 1

Trước khi tạo được cú bứt phá với Tạ Chinh, Trương Lăng Hách từng góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý. Anh gây chú ý với vai Trường Hành trong Thương Lan Quyết, sau đó tiếp tục xuất hiện trong Vân Chi Vũ và Ninh An Như Mộng. Đặc biệt, vai Tạ Nguy trong Ninh An Như Mộng giúp tên tuổi nam diễn viên được biết đến rộng rãi hơn. Những tác phẩm như Độ Hoa Niên và Yêu Em cũng góp phần củng cố vị trí của anh trong lòng khán giả.

Dù vậy, hành trình phát triển của Trương Lăng Hách không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trước Trục Ngọc, anh từng nhận nhiều ý kiến trái chiều về khả năng diễn xuất, cách thể hiện nội tâm và sức hút của các dự án tham gia. Vì thế, thành công của Tạ Chinh được xem là bước ngoặt quan trọng, giúp nam diễn viên thay đổi cách nhìn nhận từ công chúng.

Không chỉ danh tiếng, giá trị thương mại của Trương Lăng Hách cũng tăng trưởng đáng kể. Trong năm 2026, anh hợp tác với nhiều thương hiệu thuộc các lĩnh vực thời trang, hàng xa xỉ, ô tô và tiêu dùng như BVLGARI, PUMA, AVATR, Subway và PurCotton. Theo thống kê được truyền thông Trung Quốc đề cập, nam diễn viên hiện có 28 vị trí hợp tác thương hiệu, đứng thứ hai trong nhóm nam diễn viên.

Trương Lăng Hách đổi đời nhờ 'Trục Ngọc', vươn lên hàng đỉnh lưu thế hệ 95 - Ảnh 2

Đáng chú ý, Trương Lăng Hách còn góp mặt trong danh sách BOF500 năm 2026 và được giới thiệu là nam nghệ sĩ Trung Quốc duy nhất có tên trong danh sách. Dấu mốc này cho thấy sức ảnh hưởng của anh đang dần mở rộng sang lĩnh vực thời trang và thị trường quốc tế.

Từ những vai diễn tích lũy tên tuổi đến cú bùng nổ với Trục Ngọc, Trương Lăng Hách đang trải qua giai đoạn thăng tiến đáng chú ý. Dù danh xưng đỉnh lưu vẫn mang tính đánh giá, không thể phủ nhận thành công của bộ phim đã đưa nam diễn viên tiến gần hơn đến nhóm ngôi sao có sức ảnh hưởng của thế hệ 95.

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Trương Lăng Hách dẫn đầu độ hot quốc tế, Tỉnh Bách Nhiên tăng hạng nhờ phim mới

Theo bảng thống kê đầu tháng 10/2026 dựa trên Google Trends, Trương Lăng Hách dẫn đầu về mức độ tìm kiếm với 100 điểm, bỏ xa Tỉnh Bách Nhiên ở vị trí thứ hai với 75 điểm. Kết quả cho thấy sức hút đáng chú ý của hai nam diễn viên Hoa ngữ trên thị trường quốc tế, đặc biệt sau thành công của các bộ phim gần đây.

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